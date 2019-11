von Sabine Gems-Thoma

2020 wird das Jahr des Feierns in der Gemeinde Hohentengen. Mit dem Kleggaunarrentreffen, dem Stetten-Turnier an Pfingsten, der Feier von 20 Jahren Skulpturenweg und Eröffnung der ersten Hochrhein Triennale mit vielfältigen Künstleraktionen, der Jubiläumsfeier anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Pfarrkirche St. Maria stehen einige Großereignisse an.

Der Skulpturenweg Mehr zur Feier 20 Jahre Skulpturenweg und Eröffnung der Triennale im Internet (www.hochrheintriennale.eu). Ansprechpartner des regionalen Trägervereins Kulturbrücke sind Vorsitzende Claudia Meierhofer aus Kaiserstuhl und Mechthild Wagner aus Hohentengen, Kontakt per E-Mail (info@kulturbrücke.eu), Telefon 07741/448 58 28 63. Infos zum Bürgernetzwerk Hohentengen im Internet (buergernetzwerk.hohentengen.net). Vorsitzender ist Anton Steppeler, Telefon 07742/926 08 83.

Alle Vereinstermine wurden auf der Versammlung der Interessengemeinschaft der Vereine koordiniert. Vor 20 Jahren wurde der grenzüberschreitende Skulpturenweg eingeweiht, der sich großer Beliebtheit erfreut. Vom 26. Juni bis 23. August soll dies gemeinsam gefeiert werden.

Eröffnung der Hochrhein-Triennale

Auftaktveranstaltung und Eröffnung der ersten, künftig alle drei Jahre stattfindenden Hochrhein-Triennale, ist am 26. und 27. Juni. Die Triennale umfasst vielfältige künstlerische Aktivitäten, die Menschen beiderseits des Rheins zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen in Kontakt bringen möchten und auch junge Leute in Sachen Kunst ansprechen will, informierte Mechthild Wagner, die die Kuratoren Alain Jenzer und Franz Krähenbühl in der künstlerischen Leitung unterstützt, über das langfristig angelegte Projekt. Die Trägerschaft hat der im Sommer gegründete Verein Kulturbrücke.

Zehn Künstler machen mit

Zehn Künstler werden sich beteiligen und an jeweils fünf Interventionsorten in Hohentengen und Kaiserstuhl zum Thema „Mobilität“ in Interaktion treten, unter anderem in einem halbjährigen regelmäßigen Workshop mit Schülern. Die ersten Künstlerinnen sind bereits im November und Dezember 2019 vor Ort. Einbringen können sich auch Freiwillige und Vereine, etwa bei der Bewirtung von Aktionen oder Einladung eines Künstlers. Über das im Januar gegründete Bürgernetzwerk Hohentengen gab Vorsitzender Anton Steppeler Auskunft und betonte, dass der Verein keine Konkurrenz zu bestehenden Vereinen sei.

Kleggaunarrentreffen im Februar

Als erste Großveranstaltung des Jahres führt die Narrenzunft Hohentengen am 8. und 9. Februar das Kleggaunarrentreffen durch. Vom 29. Mai bis 1. Juni ist der FC Hochrhein Veranstalter des Stetten-Turniers mit großem Festprogramm. Am 18. Oktober wird das 500-jährige Jubiläum der Pfarrkirche St. Maria gefeiert. Im Juli ist wieder Open-Air-Saison auf dem Rathausplatz mit Filmnächten, Konzert und Food-Truck-Festival und dem Weinfest am 12. und 13. September. Die Theaterfreunde können sich auf die Theaterabende des Kunststoff Ensembles am 24. und 25. April sowie 1. und 2. Mai freuen. Und alle natürlich auf viele Veranstaltungen mehr.

Dank für kooperatives Miteinander

Wolfgang Moranz, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Vereine, dankte insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK für die Bereitschaft an vielen Veranstaltungen Dienst zu tun und den rund 40 Vereinen für das kooperative Miteinander.