von Sabine Gems-Thoma

Wer wagt, gewinnt: Mit ihrer Idee, einen Village Food Market mit Foodtrucks, Live-Musik, Show und Kinderprogramm auf dem Rathausplatz zu veranstalten, landeten die Gelbjacken-Hansele der Narrenzunft Hohentengen einen Volltreffer. An beiden Tagen war der Zuspruch überaus groß. Rund 2000 Besucher kamen gemäß Veranstalterangaben bei herrlichem Sommerwetter, ließen sich unterhalten und kulinarisch verwöhnen.

Am Samstagmittag ging es los: Alles war hergerichtet, der Rathausplatz in eine Flaniermeile mit Biergarten und Bar verwandelt, Foodtrucks und Eisstand parat. Auch von vielen Einkaufstouristen wurde die Gelegenheit zum Mittagessen gut genutzt. Am Nachmittag war es dann eher ruhig, bis sich gegen Abend das Areal zunehmend füllte, an Bierstand, Essenswagen, Eisstand und Bar Hochbetrieb herrschte und alle Helfer, und besonders die Foodtruck-Betreiber hinter ihren heißen Öfen, ordentlich ins Schwitzen kamen.

Punk-Rock auf dem Rathausplatz, auch das war neu. Killjoy aus Zürich mit Schlagzeuger Janic Brädler aus Hohentengen heizten am Samstagabend kräftig ein. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Von den Truckbetreibern wurde noch in der Nacht nachgeordert, mit so viel Andrang hatten sie nicht gerechnet. Und hatten recht, auch am Sonntag fanden wieder überaus zahlreich gut gelaunte Besucher den Weg in die Dorfmitte. Zur Mittagszeit war der Platz wieder rundum gefüllt.

Gut angekommen war auch das Rahmenprogramm, mit handgemachter kolumbianischer Musik von Omar und Alexandra Valcarcel Cediel und Bongo-Begleitung, bekannten Hits von Manu und Andre Pieplow und der dreiköpfigen Band „Killjoy“ mit Janic Brädler, die mit ihrem Punk-Rock kräftig einheizten und nicht ohne Zugabe gingen. Am Sonntag hatten die Kinder ihr Vergnügen beim Kinderprogramm. Ein viel bejubelter Ankommer war die Bodenakrobatik der Lauchringer Leistungsturnerinnen.

Organisatoren sind zufrieden

Es waren zwei tolle Festtage und Dirk Schäuble vom Organisationskomittee zog ein rundum positives Resümee: „Wir haben uns riesig gefreut und sind total begeistert, dass der Zuspruch so groß war und die Idee super angekommen ist. Das Feedback war rundweg positiv. Wir wollen es auf jeden Fall wiederholen, ob in einem oder zwei Jahre, das ist noch offen.“