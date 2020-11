von Cornelia Liebwein

Wenn die Sopranistin Maria Backhaus singt, sind die Menschen innerlich bewegt. Ihre Stimme in großen Höhen hat Größe, Intensität und Individualität. Wegen der Corona-Einschränkungen kann aber auch sie derzeit fast nicht mehr auftreten.

Zur Person Maria Backhaus (44) ist Lehrerin und wohnt in Attlisberg. Ist sie gesanglich nicht aktiv, taucht sie in die Welt von Yoga ein, entspannt sich bei der Gartenarbeit, beim Spazierengehen oder Stricken.

Kaum ist die atemberaubende Klangfülle ihrer Stimme verhallt, lässt sie begeisterte Zuhörer zurück. „Aber, außer dass liebgewonnene Höhepunkte des Jahres weggefallen sind, muss ich sagen, bin ich nicht wirklich stark vom Lockdown betroffen, weil ich nebenberuflich singe und als Nebenberuflerin nicht so viele Auftritte habe“, betont die in Attlisberg lebende Sängerin, die hauptberuflich als Lehrerin tätig ist. Ihr sei zwar ihr liebstes Hobby weggebrochen, sie habe aber dadurch keine finanziellen Sorgen, so wie viele andere Künstlerkollegen, die sie kennt und die ihr Leid tun.

Weggefallen seien Messen, wie an Ostern, ein Konzert in Waldshut, ein Auftritt an Pfingsten in Bad Säckingen und eine Messe von Joseph Haydn im Herbst. Im Gegenzug, berichtet die Sängerin, habe sie an Pfingsten wegen Corona mit anderen Künstlern ein solistisches Quartett gebildet und in Waldkirch bei Waldshut im Gottesdienst gesungen. „Für die solistische Gestaltung von Gottesdiensten wird man jetzt schon mehr gefragt, weil die Gemeinde nicht singen darf“.

Dann habe sie am Kolleg St. Blasien bei der Adventsmusik mitgewirkt, wo die Schüler des Kollegfernsehens die Beiträge aufzeichneten, die ab Mitte Dezember über die Internetseite der Schule abgerufen werden können. Außerdem habe sie gerade eben für den ersten Weihnachtsfeiertag einen Auftritt im Dom zugesagt. Tatsächlich aber habe sie vor dieser Anfrage von Michael Neymeyer für Weihnachten nichts geplant gehabt und wehmütig gedacht, dass sie seit 25 Jahren zum ersten Mal am Weihnachtsfest nicht singen werde.

Sie habe jetzt durch die Corona-Zeit insofern ein bisschen mehr Ruhe, als dass die ganzen Nachmittagstermine der Kinder wegfallen, wie beispielsweise das Fußballtraining und anderes, zu dem sie sie sonst hinfährt. In der Zwischenzeit kostet sie die Momente aus, in denen sie zu Hause ihre Stimme entfalten kann, weil sie mehr zu Hause singt als normalerweise. „Ich singe vor allem vormittags, wenn ich frei habe und allein bin und auch die Muße dazu habe“, erzählt die 44-Jährige.

Sie liebt die Musik von Komponisten wie Beethoven, Mozart und Mahler. Doch obwohl sie sich gesanglich nicht im Pop zu Hause fühlt, mag sie auch diese Musik. „Ich würde auch mal gerne Jazz ausprobieren, aber sonst fühle ich mich eher geistlicher Vokalmusik, dem Oratorium, verbunden, auch Oper singe ich sehr gerne, jedoch nur für mich“, erklärt sie. Oftmals greift sie dabei begleitend in die Tasten ihres Klaviers und spielt auch Gitarre oder Flöte.

Der Werdegang

Nach dem Abitur hat sie ein Lehramtsstudium mit den Fächern Musik und Biologie absolviert. Auch in Finnland habe sie eine Zeitlang studiert, dort nebenbei auch Gesang, erzählt sie. Und wie pflegt sie ihre Stimme? „Ich trinke viel Wasser, versuche, wenn ich Auftritte habe, nicht so viel und laut zu sprechen, ansonsten habe ich keine speziellen Tipps“. Und, ergänzt sie, sie versuche, viel zu schlafen. Der Gesang ist ihr wichtig und sie weiß auch, dass sie mit ihrer Musik die Herzen ihres Publikums erwärmt. Dennoch kennt sie auch Lampenfieber vor den Auftritten. „Das ist auch gut so“, ist sie sich sicher.

Das Gute an der aktuellen Lage

Dieser schweren Zeit mit weniger Musik könne sie allerdings auch etwas Gutes abgewinnen, sagt Maria Backhaus: Man entdecke neue Formen des Arbeitens, sie arbeite intensiver. Sie habe mehr Zeit zum Üben – derzeit könne sie sehr viel häufiger mit ihrer Schweizer Gesangspädagogin über das Internet arbeiten. Der Onlineunterricht könne in wesentlich kürzeren Abständen stattfinden als der Präsenzunterricht, weil der weite Anfahrtsweg wegfällt, erklärt sie. Zudem könne sie sich Musikstücken widmen, die sie schon lange einmal singen wollte, auch ohne einen zugesagten Termin.