von Stefan Pichler

Die Ehrung verdienter Blasmusiker hat in der Hauptversammlung der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern breiten Raum eingenommen. So zeichnete der Vorsitzende Patrick Schachner sechs Musiker mit einer Ehrenurkunde für 15, 25 oder 30 Jahre Musizieren aus. Fünf Musiker wurden für 40, 50 und 60 Jahre besonders geehrt, drei davon wurden zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt.

Adolf Baumgartner

In seiner Laudatio ging Schachner auf die Leistungen jedes Musikers ein. Viel Applaus gab es für das Gründungsmitglied Adolf Baumgartner, er gehört seit 60 Jahren der Trachtenkapelle an. Besonders in seiner Zeit als Vizedirigent (1971 bis 1973) und als Dirigent (1973 bis 1990) habe er maßgeblich an der musikalischen Entwicklung der Trachtenkapelle mitgearbeitet, lobte Schachner. Für diese Leistungen sei er 1992 zum Ehrendirigenten ernannt worden. Baumgartner habe vom Blasmusikverband unzählige Auszeichnungen, darunter die Sonderehrennadeln für 40 und 50 Jahre erhalten. Auch die Gemeinde habe seine Verdienste 2018 mit der goldenen Ehrennadel gewürdigt.

Alfred Höfler

Eigentlich hätte Alfred Höfler im vergangenen Jahr für seine 50-jährige Ausübung der Blasmusik vom Blasmusikverband mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet werden sollen. Durch die Corona-Pandemie habe die Ehrungsveranstaltung nicht stattgefunden. Die Ehrung nahm Schachner nun vor. Höfler sei 1970 in die Reihen der aktiven Musiker aufgenommen worden und spiele seither die erste Posaune.

Vorherige Ehrungen

Vom Blasmusikverband habe er die Ehrennadeln für 25 und 40 Jahre erhalten. Vereinsintern sei er 2010 zum Ehrenmitglied ernannt worden. „Alfred, deine Leistungen für die Trachtenkapelle verdienen großen Respekt und größte Anerkennung“, lobte Schachner. Er übergab Urkunde und goldene Ehrennadel des Blasmusikverbandes und eine Holztafel mit Urkunde des Vereins.

Thomas Baumgartner

Thomas Baumgartner, Klarinettist und langjähriger Dirigent (2007 bis 2019), sowie die Brüder Anton (Flügelhorn) und Lothar Ebner (Tenorhorn) wurden für 40-jährige Ausübung der Blasmusik zu Ehrenmitgliedern ernannt. Laut Schachner ist Thomas Baumgartner ein erfolgreicher Dirigent gewesen und habe Hunderte von Stunden in die Probenarbeit investiert. Schachner erinnerte an viele tolle Jahreskonzerte und Höhepunkte.

Anton und Lothar Ebner

Lothar Ebner spiele seit vielen Jahren das Tenorhorn und gehöre seit 28 Jahren als Instrumentenwart dem Vorstand an. Als Vollerwerbslandwirt sei er immer da, wenn es die Arbeit zu Hause ermögliche. Anton Ebner liebe die Polka- und Marschmusik, war sein Mentor auf dem Flügelhorn und habe 13 Jahre die Passivmitglieder des Vereins betreut. „Wenn es etwas zu tun gibt, konnten sich alle Vorsitzenden des Vereines auf Dich verlassen“, lobte Schachner bei der Übergabe der Ehrenurkunde.