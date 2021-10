In München lebte Familie König auf 70 Quadratmetern. Ihr Häuschen in Dachsberg-Wittenschwand bietet viel Platz zum Leben und Spielen

Dachsberg-Wittenschwand – Mehr als 17 Jahre lebte Roland König (51) mitten in München. Doch 2017 hat der in Lörrach aufgewachsene Diplom-Informatiker die 1,5 Millionen Einwohner zählende Metropole gegen das 400-Seelen-Örtchen Wittenschwand eingetauscht: „Wir sind eine Patchworkfamilie mit fünf Kindern und hatten in München gerade einmal 70¦Quadratmeter – für rund 1600 Euro Monatsmiete“, sagt König und schüttelt den Kopf, „hier im schönen Südschwarzwald hat jetzt jedes Kind sein eigenes Zimmer – wir haben enorm an Lebensqualität dazu gewonnen!“

Ein Schlüsselmoment, der die Entscheidung, von der Stadt aufs Land zu ziehen beflügelte, war der 22. Juli 2016: Zehn Menschen starben an diesem Tag bei einem rechtsextrem motivierten Terroranschlag im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. „Wir waren total schockiert, als plötzlich die ganze Stadt voller Polizisten war“, erinnert sich Königs Partnerin, „als Eltern fragt man sich dann ganz schnell, ob es nicht friedlichere Orte zum Leben gibt.“ Als das Paar kurz darauf von Königs in Dachsberg-Wittenschwand lebenden Schwester erfährt, dass im Ort Bauplätze verkauft werden, greift die Patchworkfamilie zu. „Wir waren viel an Wochenenden und Ferien hier, mochten die Gegend und wussten, dass wir uns hier wohlfühlen werden“, erklärt der Familienvater.

Bereits 2017 erfolgt der erste Spatenstich und gemeinsam mit einem Bauunternehmer realisiert die Familie ihr Traumhaus: „Schön hell, mit weitem Blick ins Grüne sollte es sein“, sagt König, „und natürlich sollte jedes Kind sein eigenes Reich bekommen, was umso wichtiger wird, je älter die Kinder werden!“ Zwei Söhne (10 und 16¦Jahre) bringt seine Partnerin mit in die Patchworkfamilie, einen Sohn (15) und eine Tochter (9), die in den Ferien und an Wochenenden zu Besuch ist, hat Roland König aus erster Ehe – und das gemeinsame Söhnchen (4) ist das kleinste Familienmitglied. Ein riesiges Trampolin im Garten und viel Platz zum Radfahren und Ballspielen sind die Höhepunkte für die Kinder im neuen Zuhause. In der warmen Jahreszeit schwimmen sie gerne im Klosterweiher, im Winter fahren die großen gerne in Ibach Ski und Snowboard, während die kleineren Rodeln oder die ganze Familie zusammen ein riesiges Iglu direkt im Garten baut. „Als Papa macht man sich hier, ganz ohne vierspurige Straßen, auf jeden Fall weniger Sorgen, wenn die Kinder alleine draußen sind“, sagt König.

Eine Grundschule und einen Kindergarten gibt es im Dorf. Die Großen fahren täglich mit dem Bus in das Kolleg in St. Blasien. Papa Roland König pendelt täglich rund 40 Kilometer zur Arbeit in Titisee-Neustadt. Das nehmen aber alle Familienmitglieder gerne in Kauf, weil sie Straßenlärm, Abgasgerüche und die Enge der kleinen Wohnung mitten in der Stadt losgeworden sind.

„Natürlich sind Ruhe, Natur und Abgeschiedenheit wunderschön“, sagt König, „aber manchmal ist es auch eine kleine Herausforderung.“ Angefangen beim Internetempfang: „Wie viele hier nutzen wir Funkinternet und das funktioniert mit einer Richtantenne auf dem Dach mittlerweile wunderbar“, erzählt König und freut sich: „Nächstes Jahr sollen wir dann auch endlich Zugriff auf eine Glasfaserleitung haben, denn unser Neubaugebiet („Hölzle I & II“) soll erschlossen werden!“ Weil die Busverbindungen ein Nachmittags-Loch haben und abends und sonntags nichts fährt, sei zudem das Eltern-Taxi-Spielen Alltag für die Patchworkfamilie. Und weil es keinen Lebensmittelladen im Ort gibt, fährt die Mama einmal wöchentlich zum Großeinkauf nach St. Blasien: „Mit zwei sehr hungrigen Teenagern muss ich sehr gut planen, was wir in der kommenden Woche essen und vieles auf Vorrat einkaufen“, erzählt sie, „das ist schon eine Umgewöhnung zur Großstadt, in der es Brötchen, Milch und Klopapier an jeder Ecke gibt.“

Sind alle Einkäufe verstaut, lieben die Eltern lange Spaziergänge mit Alpenblick im Ortsteil Ruchenschwand, Familiennachmittage mit Roland Königs Schwester und Eltern und schätzen auch die beiden Restaurants in Wittenschwand sehr. „Aber wir, und auch die großen Jungs, vermissen manchmal schon das kulturelle und vielfältige kulinarische Angebot der Großstadt“, gibt Roland König zu, „wenn wir einen Ausflug nach Freiburg machen, genießen wir es, mal wieder ins Kino zu gehen und besuchen exotische Restaurants.“

