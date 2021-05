von Susanne Filz

Das Ende der Höchenschwander Spendenstube in der Poststraße zwischen Hotel „Alpenblick“ und der „Dorfschmiede“ ist besiegelt. Die 93-jährige Gretl Wollenzien kündigt die Schließung für Ende Juli an – aus gesundheitlichen Gründen, vor allem aber, weil das Haus, in dem die Spendenstube untergebracht ist, noch in diesem Jahr durch einen Neubau ersetzt werden soll. Diese letzten Wochen stehen unter dem Motto „Entsorgen oder bewahren“.

Keine Preisschilder

Ums Bewahren ist es Grete Wollenzien seit Bestehen der Spendenstube immer gegangen. Preisschilder sieht man an den ausgestellten Gegenständen nirgends. „Stattdessen frage ich die Leute, was ihnen der Gegenstand wert ist, den sie gerne haben möchten“, sagt Gretl Wollenzien. Die Spender können sich in Heft eintragen und erhalten dann eine Spendenquittung von Gretl Wollenziens Hausbank. Alles, was man in der Spendenstube sieht, ist, wie der Name schon sagt, gespendet. Und alles, was Menschen hier mitgenommen und dafür Geld da gelassen haben, hat zur Hilfe bedürftiger Menschen beigetragen. Immer wenn Grete Wollenzien 100 Euro eingenommen hat, wird der Betrag an kirchliche Wohlfahrtsorganisation gespendet. Die Empfänger sind die Steyler Mission, die sich um erkrankte Kinder vor allem in Afrika kümmert, die Diaconia Beinwil am See/Schweiz, die unter anderem in Armenien hilft, und „Die Arche“ in Hamburg, die im ehemaligen Ostpreußen eine Kirchengemeinde aufgebaut hat.

Rundgang als Zeitreise

Beim Gang durch Gretl Wollenziens Spendenstube begibt man sich auf eine Zeitreise. Das liegt zum einen an den gut erhaltenen alten Möbeln, dem Porzellan, dem Spielzeug, Lampen, Tischdecken und anderen Gegenständen, die hier wohnzimmermäßig platziert sind. Vor allem aber liegt es an den vielen Dokumenten aus mindestens hundert Jahren, die man nicht immer auf den ersten Blick sieht: den von Hobbykünstlern gestalteten Gemälden und Zeichnungen an den Wänden, den Briefen, Fotografien und Tagebüchern längst verstorbener Menschen.

Persönliche Lebensgeschichten

Die Fotos zwischen den Deckeln alter Alben erzählen persönliche Lebensgeschichten. Auch Gegenstände ihres eigenen bewegten Lebens bietet sie an: Gemälde von Mitgliedern ihrer Familie oder eine Fotosammlung oder selbstgetöpferte Deko-Gegenstände. „Ich selbst, aber auch die anderen Leute, die die Sachen gebracht haben, waren glücklich, dass ihre Dinge noch eine sinnvolle Verwendung finden. Es fällt doch schwer, Dinge fortzuwerfen, die ein Teil der eigenen Lebensgeschichte waren“, sagt Gretl Wollenzien. Daher erfahren die Spender bei ihr auf Wunsch auch, was aus ihren Sachen geworden ist. Gerade an den Dokumenten gelebter Leben liegt Gretl Wollenzien viel. Erinnerungen wirft man nicht weg, ist ihre Überzeugung, denn: „Die werden im Alter unheimlich wertvoll“, sagt sie. Ihre Spendenstube ist für Spender inzwischen eine Adresse mit ziemlicher Reichweite bis in die Schweiz hinein. In der Spendenstube kann man auch reden, und das sei oft wichtiger, als die alten ererbten Sachen auf gefühlt anständige Weise loszuwerden.

Mit dem Zuhören und Reden kennt sich Grete Wollenzien aus. Als Pfarrerstochter mit sieben Geschwistern ist sie in ihren ersten sieben Lebensjahren in Pommern aufgewachsen. Mehrere Lebensstationen später – unter anderem in Kärnten und in Westfalen, wo sie an einer kirchlichen Missionsschule ein sozialpädagogisches Studium absolvierte – kam sie vor 50 Jahren nach St. Blasien, wo sie ein Kinderkurheim leitete. 30 Jahre lang, bis 2005, bot sie in der Domstadt auch einen biblischen Gesprächskreis an.

Bis zur Schließung zeigt Grete Wollenzien in der Spendenstube eine kleine Ausstellung unter anderem mit Fotografien von Lutz Franz, die anlässlich der Domfestspiele 2011 im Dom zu sehen waren. Es sei als kleine Erinnerung für die damaligen Akteure und Zuschauer gedacht.

