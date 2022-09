von Stefan Pichler

Waldbesitzer der Forstbetriebsgemeinschaft Höchenschwanderberg (FBG) haben ihrem langjährigen Vorsitzenden, dem Altbürgermeister Werner Rautenberg, einen Wanderweg im Tiefenhäusener Moor gewidmet. Der Waldweg führt vom Tiefenhäusener Moor nach Frohnschwand. Zu dem kleinen Festakt anlässlich der Einweihung, die an Ort und Stelle stattfand, war auch der Namensgeber des neuen Weges gekommen. Als Vorsitzender der FBG hatte er 42 Jahre lang die Interessen der Waldbesitzer vertreten.

Der Beschluss für diese Auszeichnung war in der Hauptversammlung im Mai gefasst worden. Rautenberg hatte in der Sitzung bekanntgegeben, dass er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren werde. In seiner Laudatio erinnerte der neue FBG-Vorsitzende Michael Villinger an die Verdienste Werner Rautenbergs. Man habe sich im Vorstand viele Gedanken gemacht, wie man diese außergewöhnliche Lebensleistung gebührend würdigen könne. Sehr oft würden solche Ehrungen ja Menschen zuteil, die bereits verstorben sind, so Michael Villinger. Die FBG habe jedoch anderes im Sinn gehabt: „Es ist doch schön, wenn man so eine Widmung im Beisein der zu ehrenden Person vornehmen kann“, sagte Villinger. Die Wahl sei auf den Verbindungsweg vom Tiefenhäusener Moor nach Frohnschwand gefallen. Der Werner-Rautenberg-Weg soll im Zuge der Waldflurbereinigung noch zu einem Fahrweg ausgebaut werden, kündigte Villinger an.

Bürgermeister Sebastian Stiegeler erinnerte an die Herausforderungen, die Werner Rautenberg in den vergangenen 42 Jahren habe meistern müssen, etwa den Jahrhundertsturm Lothar. Noch zu Lebzeiten eine solche Ehre zu erfahren, sei ein schöner Akt. Für Gemeinderat und Gemeinde sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, die Anfrage des FBG-Vorstands positiv zu bescheiden. „Nun hast du deinen Weg im eigenen Revier, also direkt vor der Haustüre“, so Stiegeler.

Der Namensgeber bekannte in seiner Ansprache, dass er sich riesig gefreut habe, als er an der Hauptversammlung von der geplanten Widmung erfahren hatte. Er kündigte an, sich bei den Waldbesitzern und der Gemeinde mit der Stiftung eines Brunnens im Tiefenhäusener Wald bedanken zu wollen. Rund 400 Meter vom Moor entfernt gebe es seit den 1960er Jahren eine Quelle, deren Wasser über ein Rohr in die Wiese läuft. Mit der Grundstückeigentümerin habe er bereits gesprochen.