von Cornelia Liebwein

Wie andere Kommunen auch besitzt Höchenschwand eine Reihe von Flaggen, die unter anderem vor dem Haus des Gastes an ihren Masten wehen. Wie sie angeordnet werden, ist Gegenstand vieler Vorschriften und die Verwendung ist bis ins Detail geregelt. Als Herr der Flaggen in Höchenschwand sorgt der Technische Leiter des Haus des Gastes, Dragan Mrdenovic, vor dem Gebäude und an den beiden großen Ortseinfahrten, wo ebenfalls geflaggt wird, für die praktische Umsetzung.

Weit sichtbar weht in Höchenschwand ein Flaggenquintett von jeweils 1,15 auf 2,90 Meter Größe an den Fahnenmasten beim Haus des Gastes. Weht ein Wind, kommt Dynamik in das Ensemble, was schön anzuschauen ist. Von links nach rechts flattert hier die azurblaue Europaflagge mit goldgelben Sternen, daneben die der Schweizer Nachbarn, dann die schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne, wobei, wie international üblich, die Farbe Gold durch ein eindrucksvolles Rapsgelb ersetzt ist, da Gold nicht druckbar ist, dann die Flagge des Biosphärengebiets Naturpark Südschwarzwald und schließlich die Fahne der Gemeinde Höchenschwand.

Dragan Mrdenovic achtet darauf, dass die Flaggen frei im Wind wehen, anstatt sich um die Fahnenmasten zu wickeln oder gar zu verknoten. Für Passanten könnte das wechselnde Auf- und Abflaggen der Fahnen willkürlich wirken, doch der Eindruck trügt.

Von Klarsichthüllen geschützt lagern die Flaggen in einem Holzschrank. | Bild: Cornelia Liebwein

„Im Gegenteil“, erläutert Mrdenovic, „wir befolgen dabei die für ganz Deutschland festgelegten Regeln“. Diese schreiben unter anderem vor, wie groß die Flaggen sein müssen, und an welchen Tagen des Jahres sie öffentlichen Gebäuden wehen sollen. Solche Tage sind etwa der Tag der Arbeit (1. Mai), der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) und der Volkstrauertag (zweiter Sonntag vor dem ersten Advent).

Wenn der 52-Jährige die Flaggen in die Höhe kurbelt, muss er auch darauf achten, dass keiner der zur Verfügung stehenden Masten zwischen zwei beflaggten Masten unbeflaggt bleibt. Dies gilt erst recht, wenn Europaflagge und Bundesflagge nebeneinander wehen. Ein leerer Mast dazwischen ist undenkbar, schließlich soll die politisch-inhaltliche Verbindung zwischen Europa und der Bundesrepublik zum Ausdruck kommen.

Bestandteile Um eine Flagge eindeutig zu beschreiben, sind die einzelnen Teile des Tuches eindeutig definiert. Diese Begriffe sind häufig nautischen Ursprungs. So wird die dem Fahnenmast zugewandte Seite als Liek bezeichnet. Flaggen besitzen eine Vorder- und eine Rückseite (Averse und Reverse). Bei den meisten Flaggen sind Vorder- und Rückseite Spiegelbilder voneinander.

In besonderen Fällen ordnet das für Hoheitszeichen zuständige Ministerium des Landes Beflaggung an, geht es aber um die Standardbeflaggung, etwa um örtliche Anlässe, wird die Beflaggung – im Fall von Höchenschwand – von Bürgermeister Sebastian Stiegeler veranlasst. Wind, Regen und Sonnenlicht belasten den Stoff, erläutert Hausmeister Dragan Mrdenovic.

Bei richtiger Pflege seien Fahnen allerdings bis zu drei Jahre haltbar, ohne nennenswert an Schönheit zu verlieren, so Mrdenovic. Der leichte und dennoch robuste Polyesterstoff sei als Fahnenstoff ideal, waschen brauche man ihn nicht. Dicht an dicht lagert er die Stücke in durchsichtigen Hüllen vor Staub und Schmutz geschützt in den Regalen im Keller des Haus des Gastes. Die größten Feinde des Tuchs sind Schimmel, Motten und Mäuse. Deshalb sei die Lagerung in dem Schrank aus Holz ideal.

Die Fahnen beim Haus des Gastes wehen Tag und Nacht. Spätestens Mitte Oktober werden sie abgehängt, denn Frost breche den Stoff, erläutert er. Sind die Fahnen dann nass, müssen sie, bevor sie im Schrank versorgt werden, gründlich austrocknen. „Am besten drei Tage“, sagt Dragan Mrdenovic. Das geschieht dann im großen Kursaal. Auf keinen Fall dürfe eine Fahne über einer Heizung aufgehängt werden.

Schneiderin flickt Risse

Ist der Stoff völlig trocken, räumt Mrdenovic sie in den Schrank ein – nie gerollt, sondern immer leicht zusammengelegt. „Ausgetauscht werden die Flaggen nur, wenn sie ausgefranst oder schmutzig sind“, erklärt er. Kleine Risse im Tuch lässt er bei einer Schneiderin in St. Blasien flicken. Am 1. Mai werden die Höchenschwander Fahnen wieder ans Tageslicht geholt, je nach Wetterbericht auch früher.

Muss Dragan Mrdenovic mehrere Flaggen ausländischer Staaten vor dem Gebäude anbringen, so hat das in alphabetischer Reihenfolge zu geschehen, zum Beispiel die französische vor der Schweizer Flagge. Zwei- bis dreimal in seiner 21-jährigen Dienstzeit musste Dragan Mrdenovic die Fahne bislang auf Halbmast setzen, so als Alt-Kanzler Helmut Schmidt starb oder beim Hochwasser im Ahrtal – wobei die Unterkante der Fahne exakt auf Höhe der Mastmitte gehört.