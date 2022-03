von Cornelia Liebwein

Runterkommen, entspannen, abschalten – saunieren ist Fitness für Körper und Geist. Dabei entspannen sich verkrampfte Muskelpartien, der Stoffwechsel wird angeregt, das Herz-Kreislaufsystem gestärkt und der Stress vergeht. Saunieren hat auf den Körper einen ganzheitlichen Effekt, sagt Saunameister Gian-Claudio Mayer.

Draußen herrscht klirrende Kälte und drinnen brütende Hitze: In in der Kelo-Blockhaussauna zeigt das Thermometer 90 Grad an, in der Kräutersauna 75 Grad und in der Salzsauna 60 Grad. Gian-Claudio Mayer legt die mit beruhigendem Lindenblütenaroma getränkten Eiskugeln auf die heißen Steine und zerschlägt sie behutsam mit der Kelle. „Hierfür stehen mir 90 Düfte und nur reine ätherische Öle zur Auswahl“, sagt der 47-Jährige. Normalerweise verteile er nun den entstehenden Wasserdampf mit einem Handtuch oder Fächer – die Corona-Vorschriften erlauben das allerdings derzeit nicht.

Höchenschwand Corona-Ausbruch in Seniorenresidenz: Bewohner verbringen Wochen nur im eignen Zimmer Das könnte Sie auch interessieren

Als Saunameister muss er ein Multitalent sein. Seine Tätigkeit verlangt neben dem Aufgießen auch einen guten Überblick, eine ausgeprägte Koordination und eine gute körperliche Verfassung. „Hohe Temperaturen dürfen für mich kein Problem sein“, erläutert er. Denn die Saunen seien sehr vielseitig und mit den verschiedensten Extras ausgestattet: In der Kräutersauna gibt es Kräuter im Kupferkessel, in der Salzsauna erwartet die Gäste Salznebel.

Die Serie In unserer Serie „Was macht eigentlich...?“ stellen wir in der Region bekannte Menschen und ihren Beruf oder ihre Hobbys vor. In diesem Teil der Serie stellen wir Saunameister Gian-Claudio Mayer vor. Der 47-Jährige ist seit 2012 ausgebildeter Saunameister des Deutschen Saunabundes.

Und es gibt eine Vielzahl an Aufgüssen wie Aroma-, Klangschalenaufgüssen und ergänzt mit Therapien, wie Massagen. Gleichzeitig schaut der Saunameister stets nach den Gästen, beantwortet ihre Fragen. „Wichtige Themen sind unter anderem die optimale Verweildauer in der Sauna, wann am besten ein Fußbad, eine kalte Dusche oder Ruhephasen gemacht werden sollten“, sagt er.

Beim Klangschalenaufguss bringen gleichmäßige Schwingungen den Körper zum Schwitzen und Entspannen. | Bild: Cornelia Liebwein

Bevor sich die Gäste auf die Entspannung in der Sauna freuen können, steht für Mayer viel Arbeit an: „Mein Tag beginnt zunächst damit, dass ich die Saunaöfen aufheize. Anschließend bereite ich Aufgüsse, Peelings und weitere Komponenten vor, welche den Gästen zur Verfügung gestellt werden.“

St. Blasien Mit einer Videosprechstunde will Mediziner Mohamed Jafar dem Ärztemangel begegnen Das könnte Sie auch interessieren

Den Beruf habe er vor zehn Jahren zufällig ergriffen, davor war er als Maurer und Sportartikelverkäufer tätig. Als ausgebildeter Rettungsschwimmer habe er in der Schweiz einen Schwimmclub trainiert, dann als Bademeister gearbeitet. Seitdem sind die unterschiedlichen Saunen Mayers Bühne.

Seit 20 Jahren ist er selbst begeisterter Saunagänger, nach dem ersten selbst geschwungenen Aufguss vor zehn Jahren sei es dann aber um geschehen, erinnert er sich. Seit 2012 ist Mayer ausgebildeter Saunameister des Deutschen Saunabundes – ein anerkannter Ausbildungsberuf sei es aber leider noch nicht. Auf Lehrgängen, Workshops und Wettkämpfen hätten er und seine Frau Birgit, die ebenfalls Saunameisterin ist, ihr Wissen immer weiter vertieft.

Das ist wichtig beim Saunabesuch

Gian-Claudio Mayer rät zum wöchentlichen Saunabesuch, im Sommer wie im Winter. Denn nur durch regelmäßige Besuche würden dauerhafte positive Effekte erzielt werden. Fühle man sich fit, könne man mehrmals in der Woche in die Sauna gehen.

In die Sauna geht man nackt, betont er. Fasern seien für den Schwitzvorgang hinderlich. Schließlich würde das Schwitzbad der Gesundheit dienen. Bis zu drei Saunagänge, die jeweils nicht länger als 15 Minuten dauern sollen, seien angemessen.

Hochrhein/Südschwarzwald Wo das Überqueren der B 500 besonders gefährlich ist Das könnte Sie auch interessieren

Das Trinken sei wichtig, sagt Saunameister Mayer und empfiehlt Wasser oder Tees sowie zum Abschluss Fruchtsäfte, um den Mineralienhaushalt wieder aufzufüllen. Danach kühle man sich draußen ab, duscht und steige ins kalte Tauchbecken.