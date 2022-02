Herr Schachner, viele Hygieneregeln mussten Blasmusiker und Sänger seit Beginn der Corona-Pandemie beachten. Wie wirkten die sich auf die Aktivitäten der Trachtenkapelle aus?

Wenn ich auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicke, gab es bei uns wenig Unterschiede zu anderen Musikvereinen. Die Probenarbeit und die musikalischen Auftritte waren stark beeinträchtigt, teilweise kamen sie komplett zum Erliegen. Trotzdem kann ich aber feststellen, dass wir einigermaßen gut durch die bisherige Zeit gekommen sind.

Und wie?

Wir haben versucht, mit Sinn und Verstand einen guten Mittelweg zu finden, und haben die wenigen Spielräume für Proben genutzt. Ab und zu gab es auch mal kleinere Auftritte. Wenn es keinen Sinn machte zu proben, haben wir es gelassen. Beispielhaft möchte ich den November 2021 nennen, als wir den Probebetrieb eingestellt haben, obwohl wir nach den geltenden Bestimmungen noch hätten proben dürfen. Meines Wissens sind auch die anderen Musikvereine im Arbeitsbezirk V so verfahren.

Haben Mitglieder den Verein der Pandemie wegen verlassen?

Quer durch alle Altersschichten sind unsere Musiker dem Verein treu geblieben, das gilt auch für unsere Zöglinge, die ja nur geprobt haben und keine Auftritte hatten. Dies zeigt den großen Zusammenhalt und die Kameradschaft in unserem Verein.

Wie sieht es heute mit dem Vereinsleben aus?

Innerhalb der Vorstandschaft beschäftigen wir uns mit einem Neustart des Probebetriebes ab März, sofern unsere Mitglieder dies natürlich mittragen. Ich habe derzeit aber das Gefühl, dass sich der Horizont ein wenig lichtet und ein Start ab dem Frühjahr sinnvoll sein könnte. Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben allerdings gezeigt, dass wir diese Entscheidung eventuell kurzfristig hinterfragen müssen.

Zur Person Patrick Schachner (40) ist seit zwölf Jahren Vorsitzender der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. Der Wirtschaftsinformatiker ist verheiratet und hat drei Kinder. Zum Verein Der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern gehören 77 Musiker an, 25 Kinder befinden sich in der Jungmusikerausbildung. Der Verein hat außerdem 193 Passivmitglieder.

Die Halle Attlisberg wird zurzeit umgebaut, wirkt sich das auf die Proben aus?

Nein, derzeit können wir im Saal noch proben. Unseren Proberaum in der Halle können wir dafür aber nicht nutzen, er ist zu klein und wurde in den vergangen zwei Jahren für den Unterricht der Zöglinge genutzt. Mit dem Orchester proben wir im Saal, den uns die Gemeinde dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hat. Dort haben wir ausreichend Platz und können mit genügend Abstand proben.

Welche Ziele hat der Verein jetzt?

Ein großes Ziel ist die Steigerung des musikalischen Niveaus unser Musiker. Jeder Blasmusiker weiß, dass ohne Ansatz und regelmäßige Proben kein guter Ton möglich ist und große Konzerte nicht zu bewältigen sind. Wir werden in den nächsten Monaten daran arbeiten müssen.

Wie sieht es mit den Planungen für das Jahreskonzert aus?

Der Termin 9. April steht noch in unserem Kalender. Ich habe aber Zweifel, ob das wirklich klappt, denn dazu hätten wir bereits ab Januar intensiv proben müssen. Wir haben diesen Termin aber noch nicht komplett gestrichen. Es kommt jetzt darauf an, wie sich die Proben ab März gestalten und mit welchen Elan alle dabei sind. Sollten wir das Jahreskonzert geben, wird das Programm sicher nicht so sein, wie in den vergangenen Jahren. Es wird Abstriche bei den Schwierigkeitsgraden der Literatur geben. Ganz allgemein hoffe ich aber, dass es ab den Sommermonaten wieder mehr Auftritte der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern geben wird.