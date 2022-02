von Cornelia Liebwein

Die Treibhölzer oder Wurzelhölzer sind kräftig, schlank, geschwungen, gerade, mächtig oder schmächtig. Aus ihnen erschafft Waltraud Erban aus Heppenschwand Kunstwerke. Es entstehen kleine oder große Figuren mit einer erstaunlichen Ausdruckskraft.

Die Leidenschaft begann in Italien. 40 Jahre betrieben Waltraud Erban und ihr Mann Karl Heinrich dort eine Segelschule mit Restaurant. Wasser und Strand bildeten jährlich sechs Monate ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt – sie gaben Segelunterricht und nahmen auch selbst an Meisterschaften teil. Noch heute zieht es das Ehepaar für Wochen oder auch Monate dorthin.

St. Blasien Abstrakte und konkrete Kunst von Rudolf Dischinger ist derzeit im Kreismuseum St. Blasien zu sehen Das könnte Sie auch interessieren

Der Kunst gewidmet habe sie sich, sobald sie Zeit dafür fand, sagt Erban. Bevor sie Figuren aus Holz schuf, widmete sie sich lange der Malerei. „Wenn man aber am Strand entlangläuft, stößt man auf allerhand Treibholz, dessen Anblick mich immer wieder fesselt“, sagt die 78-Jährige. Einmal fand sie eine Wurzel, die ihre Phantasie so belebte, dass sie bis zu 40 Tiere darin erkannte.

Überall Kunst im Haus

Die Kunst ist auch in ihrem Haus in Heppenschwand ein wesentlicher Bestandteil: Moderne oder gegenständliche Malerei, Collagen, unzählige farbenstarke und naturbelassene Skulpturen kann man dort entdecken. Auch alte Möbel erhalten einen modernen Anstrich. All die Werke entstehen in ihrem lichtdurchfluteten Atelier im Obergeschoss ihres Hauses. An der Wand lehnt eine Staffelei, unzählige Pinsel warten in Gefäßen aufgereiht auf den Einsatz. Mit einer Fülle an Farbtuben überzieht Erban ihre Werke, die sie meist vorher grundiert. Eine Lackschicht soll für den längeren Schutz der Skulpturen sorgen.

Höchenschwand/Waldshut-Tiengen Im Gewerbegebiet Höchenschwand sollen künftig Übungsanlagen für Feuerwehren gebaut werden Das könnte Sie auch interessieren

Die Begegnungen mit Hölzern bereichern ihre künstlerische Arbeit stark. Der „Traumbaum“ präsentiert sich mit einer wahren Farbexplosion. Mit einem Bagger habe man den Baum, der an den Strand gespült worden war, auf ein Fahrzeug gehievt. Auf ihrem Grundstück sei er in vier Teile gesägt worden, bevor sie ihn künstlerisch bearbeitete. Auch ein Olivenbaum, den sie abgebrannt am Strand fand, transportierte das Ehepaar im Wohnmobil nach Heppenschwand.

Kunst als Balsam für die Seele

Für Waltraud Erban ist ihr Hobby Balsam für die Seele. „Es macht mir riesigen Spaß“, betont sie und ergänzt: „Mein Mann teilt mein Interesse und wir tauschen uns viel dazu aus.“ Für die fünf Kinder sei die Kunst an den Wänden oder im Raum schon immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Das Malen spielt seit ihrer Kindheit eine wichtige Rolle im Leben von Waltraud Erban. Die Begeisterung wuchs, die Malerei wurde für sie immer interessanter und spannender.

Südschwarzwald Ab auf die Piste: Diese Loipen und Lifte in der Region sind geöffnet Das könnte Sie auch interessieren

Und dann kam noch das Arbeiten mit den Hölzern hinzu. Erst einmal begutachtet die Künstlerin die unfertigen Holzkörper von allen Seiten in ihrer vielschichtigen Aussagekraft und wartet, bis sie ihr etwas sagen. Eine Skizze fertigt sie für die Skulpturen nicht an, sondern nur für ihre Bilder. Die größeren erhalten einen Sockel, die kleinen Kunstwerke lässt sie freistehen.