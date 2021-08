von Stefan Pichler

Mehrere Bauprojekte, die Neugestaltung der Poststraße, der Fortschritt beim Bau des Glasfasernetzes und auch ein neues Freizeitangebot waren Themen, mit denen sich der Gemeinderat Höchenschwand in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschäftigt hat. Es war die letzte Zusammenkunft vor der Sommerpause.

Poststraße

In der Sitzung wurde der Planungsauftrag für die Neugestaltung der Poststraße in Höchenschwand an die Firma Hardy Gutmann aus Heppenschwand vergeben. Diese Baumaßnahme wird vom Regierungspräsidium gefördert und soll im nächsten Jahr verwirklicht werden. Aus den Reihen des Gemeinderats wurde der beabsichtigte Einbau von Pflasterflächen bemängelt. Bürgermeister Sebastian Stiegeler sicherte zu, dass man diesen Punkt nochmals überdenken werde, allerdings dürfte dies nicht förderschädlich sein, betonte er.

Breitbandausbau

Lars Gutmann informierte das Gremium darüber, dass in der 35. Kalenderwoche (Anfang September) die Einblasarbeiten zum Breitbandausbau beginnen sollen. Einige Hauptkabel seien schon zu den jeweiligen Schächten eingeblasen worden. Nun sollen auch die Glasfaserkabel zu den Häusern eingeblasen werden. Davon betroffen sind die gesamten Ortsteile von Frohnschwand, Ellmenegg, Amrigschwand und Strittberg. In Attlisberg ist auch das Neubaugebiet „Kohlmisfeld“ und in Heppenschwand das „Altdorf“ bis zum Bushäuschen sowie die Straße von Heppenschwand 9 bis zum Sonnenweg betroffen. Bürgermeister Sebastian Stiegeler wies darauf hin, dass ab dem 23. August (34. Kalenderwoche) keine neuen Hausanschlussverträge mehr mit Stark Energies geschlossen werden können.

Kindergarten

Keine Einwände hatten die Mitglieder des Gemeinderats zum Bauantrag der Kommune auf Umnutzung eines Teilbereichs des Kindergartenfoyers. Die Gemeinde Höchenschwand will das Foyer auch als Intensiv- und Schlafraum nutzen, erläuterte der Bürgermeister in der jüngsten öffentlichen Sitzung.

Mehr Kinder können betreut werden

Diese Maßnahme sei Voraussetzung dafür, dass in der Einrichtung die Anzahl der unterzubringenden Kinder zwischen drei und sechs Jahren auf 105 erhöht werden kann. Damit das Foyer auch weiterhin erhalten bleibt, sieht der Plan eine mobile Wand vor. Diese Änderungen sollen ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 greifen, erläuterte Stiegeler.

Freizeit

Ein neues Freizeitangebot bietet das Unternehmen Pohlbock ab der zweiten Augustwoche im Natursportzentrum an. Dort bestehe dann die Möglichkeit, auf zwei vorbereiteten Strecken mit elektrisch angetriebenen Motorrädern zu fahren, sagte Stiegeler. Eine Strecke sei für Kinder ab 14 Jahren und Erwachsene ausgelegt, die zweite für Kinder ab vier Jahren. Die Strecken sollen mittwochs, freitags, samstags und sonntags geöffnet sein. „Wir haben dieses Angebot auch in unser Kinderferienprogramm aufgenommen“, sagte Sebastian Stiegeler.

Bauantrag

Ohne Gegenstimmen verabschiedete das Gremium den Bauantrag der Firma ZVV GmbH. KG, vertreten durch Andreas Zimmermann aus Höchenschwand, auf Neubau einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Tiefenhäusern. Bürgermeister Sebastian Stiegeler begrüßte den schnellen Bauantrag nach dem Kauf des Grundstücks im vergangenen Monat. Die Halle soll noch vor dem Winter gebaut werden.