von Stefan Pichler

Die Trachtenkapelle Höchenschwand besteht in diesem Jahr 150 Jahre. Dieser besondere Geburtstag sollte als Jubiläumsfest in Verbindung mit dem Kreistrachtenfest des Landkreises vom 11. bis 13. Juni gefeiert werden. Corona bedingt mussten die Veranstaltungen abgesagt werden. Als Ersatz hatte der Vorstand seit April die Idee eines Jubiläumsweges im „Dorf am Himmel“ geplant und umgesetzt.

(pic) Unser Foto zeigt die Teilnehmer an der Eröffnung des Jubiläumsweges. | Bild: Stefan Pichler

Auf einer Länge von vier Kilometern wird dabei mit insgesamt zwölf Stationen die Geschichte und Arbeit des Musikvereines seit der Gründung dargestellt. Ein kleiner Teil davon widmet sich den Kindern. Für sie stellt der Verein seine verschiedenen Blasinstrumente vor. Am Samstag wurde der Jubiläumsweg mit einem Festakt im kleinen Rahmen der Öffentlichkeit übergeben. Je nach Wetterlage bleiben die Infotafeln bis September stehen.

Eine wichtige Station steht am Kreuzstein, der „Geburtsstätte“ der Trachtenkapelle Höchenschwand. Der Überlieferung nach haben sich hier im Mai 1871 fünf Musiker aus Ellenegg zu den „Maidelibuebe“ zusammengeschlossen, den Vorgängern der Trachtenkapelle. Unser Foto zeigt v.l. Beate Hepp, Bernd Vogelbacher, Dagmar Pichler, Werner Rautenberg, Martin Zumkeller und Felix Schreiner. | Bild: Stefan Pichler

Der Vorsitzende des Musikvereines, Martin Zumkeller, konnte als Ehrengäste neben Bürgermeister Sebastian Stiegeler und einigen Gemeinderäten, auch den Ehrenbürger und Altbürgermeister Werner Rautenberg, den Präsidenten des Blasmusikverbandes Hochrhein, Felix Schreiner, mit seinem Präsidium, die Kreisobfrau Beate Hepp und den Sprecher der Höchenschwander Vereine, Bernd Vogelbacher, willkommen heißen.

Höchenschwand Zwölf Stationen zu ihrer Geschichte präsentiert die Trachtenkapelle Höchenschwand auf ihrem Jubiläumsweg Das könnte Sie auch interessieren

Man habe sich bemüht, an den einzelnen Stationen die Geschichte der Trachtenkapelle interessant und mit einer guten Mischung aus kurzen Texten und vielen Bildern darzustellen, sagte der Vorsitzende. Zumkeller bedankte sich in diesem Zusammenhang für die Unterstützung bei seinen Vorstandsmitgliedern, aber auch bei den vielen Firmen, die den Verein bei diesem Projekt finanziell gefördert hatten.

„Charmante Idee“

Felix Schreiner bedauerte in seinem Grußwort die Corona bedingte Absage der geplanten Feierlichkeiten und verwies in diesem Zusammenhang auf die Situation im Blasmusikverband, der im vergangenen Jahr aus den gleichen Gründen den 100-jährigen Geburtstag nicht feiern konnte. Schreiner bezeichnete den Jubiläumsweg als eine „charmante Idee“ eines Geschenkes an die Höchenschwander Bevölkerung.

Von links: Martin Zumkeller, Felix Schreiner und Sebstian Stiegeler bei der Übergabe der Jubiläumsgabe. | Bild: Stefan Pichler

Bürgermeister Sebastian Stiegeler lobte ebenfalls die Umsetzung der Idee eines Jubiläumsweges, wie es in der Vergangenheit schon vom Kindergarten und der Narrenzunft in ähnlicher Weise gemacht worden sei. Dieser Weg der Trachtenkapelle werde sicher von der Bevölkerung, aber auch von den Besuchern im Ort mit Interesse verfolgt werden. Stiegeler lobte das Engagement des Musikvereines bei der Gestaltung der unzähligen weltlichen und kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde. Er hob insbesondere die Jugendarbeit durch die ehrenamtlichen Ausbilder des Vereins hervor.