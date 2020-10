von Stefan Pichler

Physikalische Phänomene wie Magie wirken zu lassen, ist das Konzept der Gruppe „Physikanten & Co“. Die 80 Grundschüler der Höchenschwander Schule waren am Freitag im Kursaal von den Experimenten des Physikers Rainer Grünebaum begeistert. Um die Coronaregeln einhalten zu können, gab es für die vier Klassen zwei getrennte Veranstaltungen.

„Der Schwerpunkt für die Grundschüler liege in der einfachen Gestaltung und Erklärung der Experimente“, sagte Rainer Grünebaum. Durch Corona seien die „Physikanten“ gezwungen, zukünftig mehr in Richtung Video-Streams zu gehen, aber auch das Bühnenprogramm müsse an die geltenden Regeln angepasst werden.

So dürfe beispielsweise nicht mehr gesungen werden, auch sollten die Kinder in ihrer Begeisterung nicht schreien. „Das ist eigentlich sehr schade, denn damit werde auch die Aufmerksamkeit der Kinder geweckt“, sagte der Physiker bedauernd.

Während der sehr unterhaltsamen 45 Minuten dauernden Show erlebten die Mädchen und Jungen viele Experimente. Dazu gehörte das Implodieren eines mit Schaumstoff gefüllten Fasses, auch blies Grünbaum riesige Rauchringe durch Luft oder erzeugte über einen Laserstrahl und mit Hilfe zweier Fotozellen eine elektrische Spannung und betrieb so einen Verstärker.

Staunen konnten die Kinder auch über das Umherschleudern eines gefüllten Wasserglases, wobei kein Tropfen danebenging, oder über den schwerelosen Tanz eines statisch aufgeladenen Plastikstreifens. Ein Schüler durfte sogar auf der Bühne an einem Experiment mitwirken.

Er sei „sehr froh, dass unsere Schule die Genehmigung bekam, diese wissenschaftliche Show zu buchen“, sagte Schulleiter Arno Wagner abschließend. Für die Schüler sei es ein besonderes Erlebnis gewesen.