Höchenschwand – Zu einem wahren Publikumsmagneten hat sich über die Jahre der Strohskulpturenwettbewerb in Höchenschwand entwickelt, der zum 11. Mal beim Bauernmarkt in Frohnschwand durchgeführt wird. Beim Prämierungstag am Samstag, 30. September, 15 Uhr, wird sich entscheiden, welche Strohskulptur in der Gunst des Publikums vorne liegt. Noch bis zum 28. September können die ausliegenden Stimmkarten in die Stimmkartenbox eingeworfen werden. Die Trachtenkapelle Höchenschwand wird dieses Event musikalisch umrahmen.

Die Skulpturen

Ein festes Motto war auch dieses Mal nicht vorgegeben worden, so waren die teilnehmenden neun Vereine frei in ihrer Entscheidung, welches Thema sie entsprechend den jeweiligen personellen Möglichkeiten umsetzen. Allgemein wurden von den bisherigen Besuchern die künstlerische Vielfalt und die Liebe zum Detail hervorgehoben.

Gezeigt werden:

Platz 1: Feuerlöscher mit Snorri (Feuerwehr), Platz 2: Wichtelwelt (Narrenzunft),

Platz 3: Madagaskar, (Schorebord Krächzer), Platz 4: „Die Spinne Onkel Langbein“ (Sportverein), Platz 5: Hippie-Bus (Trachtentanzgruppe), Platz 6: Schattentheater (Trachtenkapelle Amrigschwand), Platz 7: Ariel die Meerjungfrau (Landfrauen) und Platz 8 Snorri (Landjugend/Tennisclub).

Platz 1: Feuerlöscher mit Snorri (Feuerwehr), Platz 2: Wichtelwelt (Narrenzunft), Platz 3: Madagaskar, (Schorebord Krächzer), Platz 4: „Die Spinne Onkel Langbein“ (Sportverein), Platz 5: Hippie-Bus (Trachtentanzgruppe), Platz 6: Schattentheater (Trachtenkapelle Amrigschwand), Platz 7: Ariel die Meerjungfrau (Landfrauen) und Platz 8 Snorri (Landjugend/Tennisclub). Die Abstimmung: Für den Prämierungstag wurden von der Gemeinde Stimmkarten aufgelegt. Die Besucher konnten auf dieser Karte die jeweilige Platznummer ihres Favoriten eintragen und in die aufgestellte Stimmkartenbox einwerfen. Schon am Eröffnungstag wurde davon reichlich Gebrauch gemacht. Die Gemeinde schätzt, dass bis zum 28.September insgesamt 30.000 Stimmkarten abgegeben werden. Mit der Abgabe der vollständig ausgefüllten Stimmkarte nimmt jeder Besucher automatisch an einem Gewinnspiel teil. Die Verlosung der Gewinner findet ebenfalls am 30. September statt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Die Preise

1. Preis: Höchenschwand-Gutscheine über 100 Euro

2. Preis: Bauernmarkt-Gutschein über 50 Euro

3. Preis: Bauernmarkt-Gutschein über 25 Euro

Die ausgestellten Skulpturen können noch bis Dienstag, 3. Oktober, besichtigt werden.