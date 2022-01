von Stefan Pichler

Die Arbeit mit dem natürlichen Werkstoff Holz bereitet dem 25 Jahre alten Stefan Schweizer aus Bernau schon seit Jahren Freude. Deshalb hat er sich nach dem Schulabschluss auch für eine Schreinerlehre entschieden. Die handwerkliche Arbeit und die vielen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sieht er als große Vorteile dieses Berufes – mittlerweile ist er Schreinermeister.

Im Jahr 2014 hatte er die Ausbildung zum Schreiner beim Unternehmen „Baur Wohnfaszinantion“ in Bernau begonnen. Nach der Gesellenprüfung 2016 schloss er gleich den Besuch der einjährigen Meisterschule in Freiburg an. Das, was Schreiner umsetzen, begleitet er nun als Schreinermeister verantwortlich. Er übernimmt die Leitung von Projekten und ist für die Arbeitsvorbereitung in der Produktion zuständig. Seine Begeisterung für Holz als Werkstoff besteht schon lange, sein Entschluss, Schreiner zu werden fiel nach verschiedenen Praktika.

Die Vielzahl der überwiegend aus Massivholz hergestellten Produkte machen für ihn die Arbeit spannend: Während seiner Lehrzeit, die auf Grund seines Besuches der zweijährigen Holzfachschule in Bad Säckingen auf zwei Jahre verkürzt worden war, hatte Schweizer hauptsächlich den Möbelbau und den klassischen Innenausbau kennengelernt.

Auch Mathematik spielt eine wichtige Rolle

Stefan Schweizer arbeitete bis Herbst 2020 als Geselle in der Fertigung des Unternehmens. In Absprache mit seinem Arbeitgeber besuchte Schweizer schließlich die einjährige Meisterschule in Freiburg. Neben berufsbezogenen Themen wie die Konstruktion und Montage musste er sich auch wieder mit theoretischen Grundlagen der Mathematik etwa für holzspezifische Berechnungen befassen. Vermittelt wurde dabei auch das notwendige Wissen für die Gründung und Führung eines Betriebes. Mit dem Besuch des vierten und letzten Moduls erwarb Schweizer die Berechtigung, selbst Lehrlinge auszubilden.

Sein Meisterstück war eine Hausbar mit Tresen, gepolsterter Armauflage und einem ausfahrbaren Flaschenlift. Bevor er in der Werkstatt loslegen konnte, musste er zunächst die Entwürfe bei der Prüfungskommission einreichen. Danach folgte die genaue Planung – so, wie es später auch im Betrieb funktioniert. Rund 120 Stunden hatte Schweizer Zeit für die Fertigung. Eichenholz, Faserplatten, schwarzen Schichtstoff, Leder und ein Elektrozylinder mit induktiver Steuerung – eine Vielzahl von Materialien und Techniken verband er zu einem Produkt. Die Bar überzeugte auch die Prüfungskommission, er erhielt die Note 1.

So, wie es bei seinem Meisterstück war, entwickelt er nun für die Kunden ganz unterschiedliche Projekte. Üblicherweise bespreche der Kunde die Herstellung und das Aussehen des gewünschten Möbels mit einem Verkaufsberater am Hauptstandort in Höchenschwand. Dort werden auch die ersten Entwürfe gezeichnet. In Bernau entstehen die detaillierten Pläne und das benötigte Material wird bestellt, bevor die Aufträge an die Schreinerei gehen.