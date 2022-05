von Stefan Pichler

Diese Zeitung hat beim Klassentreffen des Jahrgangs 1972 der ehemaligen Hauptschule in Oberweschnegg mit zwei angehenden Ruheständlern über ihre einstigen Chancen im Berufsleben als Schüler einer Dorfschule gesprochen.

Der Anlass Die Abschlussklasse des Jahrgangs 1972 der ehemaligen Hauptschule in Oberweschnegg hatte sich nach 50 Jahren zu einem Klassentreffen in der „Kirner Hütte“ getroffen. Die Organisation lag in den Händen des Mitschülers Berthold Ebner aus Strittberg. Auch der damalige Lehrer Karlheinz Schmieder aus Lauchringen nutzte die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit seiner ehemaligen Klasse.

Helmut Hansen (65) aus Nordhausen in Thüringen, blickte auf Höhen und Tiefen eines interessanten Berufslebens zurück. Er habe nach der Hauptschule und dem Besuch der Wirtschaftsschule eine Lehre als Einzelkaufmann absolviert. Nach einigen Jahren in seinem Beruf habe er seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt, wo er eine Ausbildung zum Tierpfleger abschloss. Seine Liebe zu Tieren machte Hansen zum seinem Beruf. Im Jahr 2002 eröffnete er in Gebensdorf im Kanton Aargau einen zoologischen Tierhandel.

Helmut Hansen in einem Terrarium. | Bild: Hansen

Durch die Konkurrenz des stetig wachsenden Onlinehandels musste er das Geschäft aber schon nach vier Jahren aufgeben. Es folgte der Umzug nach Pratteln (Baselland), wo er in einer ehemaligen Druckerei auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern einen Zoo eröffnete und dort unter anderem bis zu 1000 Schlangen zeigte. Erfolgreich veranstaltete er mit österreichischen Musikern viele Zoo-Abende. „Das hat eigentlich recht gut funktioniert, bis ich von der Gemeinde umfangreiche Auflagen bekam, die ich finanziell nicht erfüllen konnte“, sagte Hansen. So habe er die Tiere verkauft und diese Geschäftsidee ebenfalls aufgeben.

Helmut Hansen bei einer seiner Ausstellungen. | Bild: Hansen

Über einen Kollegen fand Hansen eine Anstellung bei einer Schweizer Firma, die unter anderem in Kooperation mit den „E-Centern“ europaweit aufwendig dekorierte, thematische Ausstellungen mit Insekten, Reptilien, Wüstentieren und der Tierwelt der Regenwälder zeigte. Durch die Betreuung dieser Ausstellungen bereiste Hansen in den folgenden Jahren viele europäische Großstädte. Viel Freude bereiteten ihm in dieser Zeit vor allem die Schulungen für Kinder.

In der ausstellungsfreien Zeit im Winter zog es Hansen nach Borneo, wo er in den unerforschten Regenwäldern nach seltenen Tieren suchte, diese züchtete und anschließend in seinen Ausstellungen zeigte. Neben seinen vielen Ausstellungen beschäftigte sich Hansen mit der Züchtung einer seltenen Art der Königsnatter, die sich auch finanziell für ihn auszahlte. In einem Buch beschrieb Hansen die 57 unterschiedlichen Arten dieses Reptils, das sich ebenfalls gut verkaufte. Eine jähe Unterbrechung dieser erfolgreichen Zeit gab es durch den Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020. „Meine letzte Ausstellung habe ich im Februar in Hamburg betreut“, bedauert Hansen.

Lothar Dörflinger (65) aus Remetschwiel zog es nach der Schule und einer sich daran anschließenden Mechanikerlehre nach Neuseeland. „Es war dort schwer für mich, denn ich konnte kein Englisch. In der Schule habe ich mich immer gedrückt“, sagt Dörflinger und lacht. Er fand eine Arbeit, bekam eine Aufenthaltserlaubnis und blieb acht Jahre. In dieser Zeit bereiste er auch Südostasien und Australien und lernte die dort teilweise vorhandene extreme Armut der Bevölkerung kennen. So sei bei ihm der Wunsch entstanden, Geld zu verdienen und zu helfen, sagte Dörflinger. Ihm sei klar gewesen, dass dafür eine bessere Ausbildung notwendig war und er besuchte in Deutschland die Meisterschule. Vier Jahre war Dörflinger danach als Montageleiter für ein Schweizer Unternehmen tätig und bereiste dabei weltweit viele Länder. In der Türkei lernte er seine Frau kennen und ging mit ihr nach der Heirat 1994 wieder nach Neuseeland. Dörflinger bekam dabei die Möglichkeit, Betriebswirtschaft zu studieren. Mit diesem Abschluss in der Tasche bekam er in der Schweiz einen gut bezahlten Job. Mehr als 20 Jahre war Dörflinger für ein großes Unternehmen in Baden tätig.

Lothar Dörflinger | Bild: Dörflinger

Sein Wunsch, den Ärmsten auf dieser Welt zu helfen, habe ihn dabei immer beschäftigt. Im Jahr 2016 habe er die Möglichkeit gesehen, mit einer Partnerorganisation in Nepal eine Schule zu bauen. 2017 wurde das Projekt realisiert. „Ich flog mit ein paar Arbeitskollegen auf die Baustelle und wir halfen selbst ein paar Tage mit“, sagt Dörflinger. Über Info-Veranstaltungen warb er danach in der Firma bei den Arbeitskollegen für sein Projekt und sammelte Spenden. So konnte er ein Jahr später zwei weitere Schulen in Nepal bauen. Nach dem gleichen Prinzip realisierte Dörflinger ein Jahr später den Bau von zwei weiteren Schulen im Senegal. Auf dem Rückflug entstand die Idee zur Gründung des Vereins Bring Kids to Schools. „Ich wollte, dass unsere Projekte auch außerhalb der Arbeitswelt mehr Unterstützung finden“, sagte Dörflinger. Der Vorstand erarbeitete eine entsprechende Satzung und beantragte bei den Schweizer Finanzbehörden die Spendensteuerbefreiung, die auch genehmigt wurde. Der Bau der Schulen finanziere sich primär über große und kleine Spenden, sagt Dörflinger. Über den Mitgliedsbeitrag von 25 Franken werden die notwendigen Ausgaben wie Kontogebühren und die Kosten für die Internetseite getragen. Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.

Anfang des vergangenen Jahres ging der 65-jährige Dörflinger in Rente, um sich voll und ganz seinem Projekt widmen zu können. „Mit Bring Kids to Schools habe ich meinen Traum erfüllt. Ich will mich zukünftig voll und ganz für das Sammeln von Spenden einsetzen können“, sagte Dörflinger. Zukünftig will er in armen Ländern pro Jahr drei bis vier Schulen bauen. Infos zum Projekt gibt es im Internet (www.bringkids2schools.org), per E-Mail (info@bringkids2schools.org) oder unter Telefon 0041/79/264 97 79.