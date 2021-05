von Cornelia Liebwein

Bereits zum zweiten Mal wirbelte die Pandemie die Vorbereitungen zum Weißen Sonntag durcheinander: Der traditionelle Termin für die Erstkommunion kurz nach Ostern konnte wieder nicht gehalten werden. Doch über die Vorbereitungen in Krisenzeiten berichten die Katechetinnen Monika Berger, Ute Amann und Sonia Monteiro-Herbst.

„Wir konnten in diesem ersten Halbjahr 2021 nicht viel machen, nicht einmal Osterkerzen gestalten und verkaufen“, bedauert Monika Berger. Trotzdem wollte man zum Zeichen der Hoffnung und gemäß dem für dieses Jahr ausgesuchten Kommunionsmotto „Jesus unser Leuchtturm im Meer der Zeit“ die Idee umsetzen, einen beinahe 1,50 Meter hohen Leuchtturm zu bauen. Er wird in der Kirche St. Michael aufgestellt. Darum platziert sind acht hölzerne Segelboote, versehen mit Namen und Fotos. Sie stehen für die acht Erstkommunikanten in diesem Jahrgang.

Im vergangenen Jahr sei lange offen gewesen, wann die Erstkommunion, auf die die Kinder hinfieberten, stattfinden kann. Erst im September war es möglich, fährt Monika Berger fort. „Die 18 Kinder wurden in zwei Gruppen geteilt, sodass die Familien in der Kirche genügend Platz hatten. Es wurde zweimal der Festgottesdienst gefeiert.“ Der klassische Termin für die Feier der Erstkommunion war bisher immer im Wechsel mit Häusern der erste oder zweite Sonntag nach Ostern. Die drei Kommunionkinder aus Häusern haben das Sakrament der Kommunion inzwischen empfangen, die Höchenschwander Kinder müssen noch warten.

„In Höchenschwand haben wir im Oktober angefangen mit dem Unterricht – es ging bis Dezember, als die Schulen geschlossen wurden“, so Berger. Außerdem habe man sich anfangs wöchentlich mit genügend Abstand im Gemeindehaus getroffen. Man sei zwar eingeschränkt gewesen, doch die Themen, die man sich vorgenommen habe, konnten gut erarbeitet werden. „Schade war, dass wir nicht singen durften.“

Für das Motto, den Leuchtturm und die Boote habe man sich entschieden, weil die Pandemie durchaus als tosenden Meer gesehen werden könne. Alle würden in einem Boot sitzen und könnten es gemeinsam schaffen, sicher durch die Krise zu kommen. „Der Leuchtturm mit seinem hellen Licht zeigt uns quasi das Licht Gottes – und ist ein Hoffnungsschimmer in einer dunklen Zeit“, sagt Berger. Um den 1,50 Meter hohen Leuchtturm zu bauen, wurden fünf unterschiedlich große Blumentöpfe und ein Unterteller aufeinandergesetzt.

Boote symbolisieren Kinder

Einer nach dem anderen wurde mit roter und weißer Farbe angestrichen, genügend Kleber gab dem Turm den nötigen Halt. Ein umgestülptes Marmeladenglas mit einer Lichterkette darin bildet die Leuchtspitze. Die Boote aus Holz wurde von den Kommunionkindern jeweils zu Hause bemalt. Noch eine schöne Idee, welche die Gruppe verwirklichen konnte, war das Fertigen eines Rosenkranzes. Im Dezember hatten die Kinder unter Anleitung ihren eigenen Rosenkranz geknüpft, der von Pfarrer Hoyanic gesegnet wurde.

Für die die letztjährigen Kommunionkinder gab es zudem eine Aktion in Maria Bronnen, die man auch dieses Jahr gerne wieder möglich gemacht hätte. Bei Schwester Maria Theresia wurde 2020 eine alte Hostienpresse besichtigt, zusätzlich vermittelte die Ordensschwester den Kindern die christliche Botschaft anhand des Weizenkorns, das in die Erde fällt und wächst. „Es war etwas ganz Besonderes, zu sehen, wie früher die Hostien entstanden“, erzählt Monika Berger. Doch dieses Jahr machte die Pandemie den Besuch in Maria Bronnen nicht möglich. Und auch diese besondere Aktion musste ausfallen: Voriges Jahr durften die Kinder aus einem Glas einen Teelöffel Weizenkörner in ein gesondertes Glas füllen. „Diese gesammelten Weizenkörner wollten wir in ein Kloster schicken, welches daraus Hostien für die Kinder gebacken hätte. Die hätten sie dann an ihrer Erstkommunion empfangen. So hätten sie sozusagen von dem gekostet, was sie sich zusammen erarbeitet haben“, erzählt Monika Berger.