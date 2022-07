von Stefan Pichler

Neue Wege beschreitet der Gemischte Chor Amrigschwand, das „Chörle“, um die Höchenschwander Bevölkerung für den Chorgesang zu begeistern und neue Mitglieder zu finden. Jüngst startete die Vereinsführung erfolgreich das Projekt „Singen auf dem Dorf“ mit einem Auftritt in Oberweschnegg. Auch zukünftig soll es weitere Konzerte in den Ortsteilen geben.

Es war ein holpriger Start, denn kurzfristig musste die Vereinsführung nicht nur für die erkrankte Chorleiterin Gisela Satzer einen Ersatz finden, auch einige Chormitglieder hatten krankheitsbedingt abgesagt. Die nicht leichte Aufgabe, diese Premiere mit einer reduzierten Besetzung doch noch sicherzustellen, übernahm die Sängerin des Chores, Petra Dorfmeister, aus Oberweschnegg, eine versierte Dirigentin des Landratsamt-Chores in Waldshut.

Gut besucht war die Premiere für das neue Format des Gemischten Chores Amrigschwand, „Singen im Dorf“. | Bild: Pichler, Stefan

Bei der Oberweschnegger Bevölkerung kam die musikalische Stunde jedenfalls sehr gut an. Auch der Wettergott meinte es gut, denn die warme Abendsonne sorgte für angenehme Temperaturen und man konnte es wunderbar draußen aushalten. So waren die bereit gestellten Sitzgelegenheiten restlos besetzt. Unter den zahlreichen Gästen waren einige bekannte Gesichter: Auch der ehemalige Bürgermeister von Höchenschwand, Ehrenbürger Werner Rautenberg mit Gattin und die Dirigentin des Kirchenchores Häusern, Valerie Nyre, lauschten dem abwechslungsreichen Auftritt des Chörle.

Petra Dorfmeister hatte mit einer Verständigungsprobe vor dem Auftritt ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, das von klassischen Chorliedern wie „Auf das Leben“ bis hin zu bekannten Volksliedern wie „Kein schöner Land“ reichte. Beim Publikum kamen die Lieder an und so gab es für die Leistung der Sängerinnen und Sänger – darunter auch der ehemalige Bürgermeister von Höchenschwand, Stefan Dorfmeister – reichlich Applaus. Der Chor bedankte sich am Ende des Konzertes mit dem bekannten „Bajazzo“ – aber mit einer Überraschung: Den Text hatte Petra Dorfmeister auf ein Loblied auf den Ortsteil Oberweschnegg umformuliert.

Der Vorsitzende des Chores, Manfred Fehrenbacher, bedankte sich für den zahlreichen Besuch bei den Bewohnern des Dorfes und lud dazu ein, sich dem „Chörle“ anzuschließen. Es wäre dem Gemischten Chor Amrigschwand zu wünschen, wenn der ein oder andere Sänger dieser Einladung folgen würde.