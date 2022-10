Höchenschwand vor 5 Stunden

Sinfonische Blasmusik am 22. Oktober im Höchenschwander Haus des Gastes

Die Militärkapelle Grand-Ducale aus Luxembourg gastiert am Samstag, 22. Oktober, im Dorf am Himmel. Das Motto des Galakonzerts: Musikalische Weltklasse am Hochrhein.