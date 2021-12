von Stefan Pichler

In vielen Haushalten werden in der Vorweihnachtszeit Adventskalender aufgestellt. Hinter den 24 Türchen verbergen sich, zumeist für die Kinder, kleine Überraschungen. Diese Grundidee wurde nun von sieben Frauen um die Erzieherin Sabrina Schäuble aus Höchenschwand mit dem Projekt Adventskalender-Krippenweg aufgegriffen. Der Weg beginnt am ersten Gebäude in der Waldshuter Straße, führt weiter durch das Zentrum des Dorfes und endet am 24. Dezember an den Krippen in der katholischen Kirche St. Michael und der evangelischen Johanneskirche.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr sehr erfolgreich das Projekt „Weihnachtskrippenweg“ im Dorf realisiert hatten, wollten wir auch in diesem Jahr ein neues Weihnachtsprojekt anstoßen“, erzählte die Erzieherin Sabrina Schäuble. Auch die Erzieherinnen Carmen Schäuble und Lene Zimmermann sowie Franzi Kaiser und Nicole Vogelbacher, die schon im vergangenen Jahr zum Team gehört hatten, machen bei der Umsetzung mit. Es seien sogar mit der Erzieherin Renate Flossmann und Sandra und Lena-Celine Boch weitere drei Frauen zum Organisationsteam gestoßen, freut sich Schäuble.

„Für unseren besonderen Adventskalender wollten wir 23 Fensterfronten an Häusern und Geschäften im Dorf mit weihnachtlichen Motiven gestalten, die letzte Station sollte die Kirche sein, so Sabrina Schäuble. Zur Umsetzung hatte das Team bei Bürgern und Geschäftsleuten um eine Beteiligung geworben. „Wir waren angenehm überrascht, denn es gab eine sehr große Zustimmung, so dass die 23 Stationen sehr schnell vergeben waren“, freute sich Sabrina Schäuble. Die Teilnehmer konnten den Kalendertag frei wählen und bei der Gestaltung der Fensterflächen eigene Ideen umsetzen. Von der Kindertagesstätte wurden die Ziffern von 1 bis 23 geliefert. Auch Bürgermeister Sebastian Stiegeler unterstützte aktiv den weihnachtlichen Themenweg. So gibt es Stationen am neuen Rathaus und am Haus des Gastes.

Seit 1. Dezember können nun die Spaziergänger im Dorf jeden Tag ein neues Fenster entdecken, das weihnachtlich gestaltet ist. Alle Fenster befinden sich entlang eines Art Rundwegs, so dass während eines Sonntagsspaziergangs auch alle Fenster auf einmal bewundert werden können. Mal gibt es ganz große Fenster zu entdecken, mal kleine Fenster, die zum Suchen animieren. „Lassen Sie sich mit uns von den tollen Fenstern verzaubern. Wir bedanken uns schon im Voraus bei allen Helfern, die mit ihrem Engagement der Bevölkerung in der Vorweihnachtszeit so schön gestaltete Adventsfenster präsentieren. Das Organisationsteam Adventskalender-Krippenweg wünscht so allen eine besinnliche und gesunde Weihnachtszeit.