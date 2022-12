Stars der Schlager- und Volksmusikszene lassen die Bergweihnacht am Freitag, 30. Dezember, in Höchenschwand wieder erklingen.

Die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene laden am Freitag, 30. Dezember, 14 Uhr, wieder in das Haus des Gastes in Höchenschwand ein. Dieses Jahr sind mit dabei: Patrick Lindner, Anita & Alexandra Hofmann, Mara Kayser, Geschwister