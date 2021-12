von Cornelia Liebwein

Ohne bemerkenswerte Traditionen und Dekorationen ist das Weihnachtsfest in Irland undenkbar. Auch der Brauch des „Christmas Day Swim“ zählt dazu, wobei sich hartgesottene Iren am 25. Dezember in die eisigen Fluten des Atlantiks stürzen, weiß die aus Irland stammende Donna Cassidy-Hagenbucher, die heute mit ihrer Familie in Höchenschwand lebt. Im Jahr 1991 zog Donna Cassidy vom Badeort Bray nach Deutschland und ins Dorf am Himmel, wo sie später den Höchenschwander Martin Hagenbucher heiratete – das Paar hat zwei Söhne, Connor und Kian.

Das irische Zuhause wird üblicherweise bereits am 8. Dezember liebevoll geschmückt, meist mit viel Efeu und Stechpalmenzweigen. „Je mehr Beeren der Stechpalmenzweig trägt, desto mehr Glück hat die Familie im kommenden Jahr“, erzählt die 48-Jährige. „Auch der meist künstliche Weihnachtsbaum bekommt dann seinen Platz im Wohnzimmer.“

Der Adventskranz auf der Grünen Insel erzählt eine eigene Geschichte. Statt vier habe das irische Pendant fünf Kerzen, die auch bestimmte Farben haben müssen. Drei davon seien lila, eine rosa und eine weiß. An den ersten beiden Adventssonntagen würde man die zwei lila Kerzen als Zeichen der Versöhnung und Buße anzünden. Die Vorfreude auf das Fest und die bevorstehende Geburt Jesus symbolisiert die rosa Kerze am dritten Advent. Zum Abschluss erstrahlt am vierten Advent die letzte lila Kerze und an Heiligabend und in der Zeit nach dem Fest die weiße Kerze für Christi Geburt in der Mitte des Kranzes.

Vor längerer Zeit habe man an Heiligabend noch eine weitere Kerze ans Fenster gestellt, fährt Donna Cassidy-Hagenbucher fort. Damit wollte man Maria und Josef, die lange Zeit eine Bleibe suchten, zeigen, dass sie in diesem Haus willkommen sind.

Vor dem großen Fest am 24. Dezember und nachdem man den letzten Einkauf gemacht hat, sitzt die komplette Familie zusammen – meist in einem der Pubs. Gut gelaunt wechselt man zur fortgeschrittenen Stunde in die festliche Mitternachtsmesse.

Diese Zeit nutzt Santy, wie der Weihnachtsmann in Irland genannt wird, um seine Geschenke unbemerkt in die Häuser zu bringen. Ausgepackt und bestaunt würden sie jedoch erst am 25. Dezember in der Frühe. „Um den fleißigen Santy für seine Mühen zu entlohnen“, unterstreicht Donna Cassidy-Hagenbucher, „stellen die Kinder dem alten Mann einen Weihnachtskuchen und eine Flasche Guinness auf den Küchentisch sowie eine Karotte und eine große mit frischem Wasser gefüllte Schale für Rudolf.“

Da Santy meist durch den Kamin rutscht, werden leere Weihnachtssocken an den Kamin gehängt, die er mit Geschenken füllt. „Erst wenn Santy seine Gaben vom Tisch mitgenommen hat“, sagt sie, „werden die Weihnachtsgeschenke im Wohnzimmer ausgepackt.“ Danach und nach einem ausgiebigen Frühstück wirft man sich Mütze und Schal über und unternimmt einen Winterspaziergang. „Oder, wer wie ich damals an der Küste wohnt, macht sich um circa 12.30 Uhr auf zum traditionellen Weihnachtsschwimmen im Meer.“

Hartgesottene baden im Atlantik

Der „Christmas Day Swim“ sei eine Benefiz-Veranstaltung mit deren Einnahmen hilfsbedürftigen Menschen geholfen oder zum Erhalt von öffentlichen Gebäuden gesammelt werde zur Feier des neugeborenen Christkindes.

Dabei kommen in ihrer einstigen Heimatstadt oft bis zu 200 hartgesottene Iren, um sich in die etwa zehn Grad kalten Wogen des Atlantiks zu stürzen. Mitmachen könne jeder. Dies Schwimmer würden vom Jubel der warm eingemummten Besucher am Uferrand begleitet, die zusätzlich noch einen heißen Whiskey bekämen.

Beim Festmahl zu Hause um etwa 16 Uhr stehen auf dem Speiseplan der mit Semmeln, Salbei und Zwiebelmasse gefüllte Truthahn mit gesalzenem Kochschinken, Steckrüben mit Karottenstampf, eine deftige Bratensoße und vieles mehr, berichtet die Friseurmeisterin aus Höchenschwand.

Zum Nachtisch hat man Plum Pudding, einen saftigen Fruchtkuchen gebacken, der mit Whisky oder Cognac übergossen wird. Zum Staunen der Kinder wird er vor dem Verzehr flambiert. Sie bekommen aber einen Christmas Cake, einen Fruchtkuchen mit viel Puderzucker, ohne Alkohol.

Mit Radau ins neue Jahr

Hat sich das alte Jahr verabschiedet, begrüßen die Bewohner der Grünen Insel das neue Jahr vor ihren Haustüren mit lautem Radau, indem sie Holzlöffel auf Kochtöpfe schlagen und das traditionelle Lied „Auld Lang Syne“ singen. So werde das Unglück vertrieben, während gute Geister im Heim willkommen seien.