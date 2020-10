Höchenschwand vor 27 Minuten

Schwelbrand in einem Keller in Höchenschwand – Hausbewohner muss ins Krankenhaus

Ein sich aufladender Akku war nach derzeitigem Kenntnisstand wohl die Ursache für einen Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Höchenschwand am frühen Montagmorgen.