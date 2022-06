von sk

Wahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des SC-Fan-Clubs Himmelsstürmer Höchenschwand. Der Rückblick über die vergangenen zwei Jahre zeigte, dass die Corona-Pandemie das Vereinsleben nicht komplett lahmgelegt hatte.

Die Aktivitäten seien 2020 bald ausgebremst worden, da ab Mai nur noch Geisterfußballspiele stattfinden durften und strenge Kontaktbestimmungen galten. Im September 2020 durften dann einige Mitglieder im Stadion das Spiel gegen Wolfsburg mitverfolgen, bevor dann der nächste Lockdown die Aktivitäten erneut behinderte. Aber auch beim emotionalen Abschied vom Dreisamstadion im Sommer 2021 seien Mitglieder der Himmelsstürmer dabei gewesen, hieß es in der Hauptversammlung. Und im Oktober durften dann auch einige Mitglieder bei der Eröffnungsfeier des neuen Europa-Park-Stadions dabei sein.

Erst in diesem Jahr war dann auch wieder ein Vereinsausflug möglich. Es sei „das absolute Highlight“ gewesen, den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte des Sportclubs Freiburg, das Pokalfinale im Olympiastadion in Berlin erleben zu können. Denjenigen, „die dort dabei waren, wird das Erlebnis für immer im Gedächtnis bleiben“, hieß es.

Neben dem gemeinsamen Stadionbesuch bei Heimspielen und den regelmäßigen Stammtischen soll es auch wieder ein Grillfest geben. Auch einige Auswärtsfahrten zu den SC-Spielen werden in Planung, informierte der Vorstand. „Aber ganz besonders freuen sich die Fanclub-Mitglieder auf die Reise durch Europa, um den SC Freiburg in der Euro-League mit ganzer Kraft zu unterstützen“, sagte Vorsitzender Udo Paasch.

Mit einem großen Fest wollen die Himmelsstürmer im kommenden Jahr das 30-jährige Bestehen des Fanclubs feiern. Dem Verein gehören heute 112 Mitglieder, darunter drei Ehrenmitglieder, an.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden in der Versammlung Georg Strittmatter, Veronika Kromer, Stefano Clementi, Christel Schäuble, Edgar Kaiser, Klaus Kaiser, Lothar Kaiser, Andreas Schmidt, David Fechtig, Peter Knape, Julian Baumgartner, Johannes Baumgartner, Hartmut Wilhelm, Nathalie Marelja, Christian Aeberhard, Doris Skerjanc, Kim Skerjanc, Manni Skerjanc, Jens Meurer und Nicolai Kaiser. Seit zehn Jahren dabei sind Karin Knape, Engelbert Dobler und Ute Nachowitz. Bestätigt wurden Udo Paasch und Veronika Kromer (Vorsitzende), Andreas Probst (Kasse) sowie Nicole Müller und Joachim Kaiser (Beisitzer). Neugewählt wurde Petra Müller (Beisitzerin Auswärtsfahrten).