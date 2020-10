von Stefan Pichler

Als positiv beurteilte Thorsten Kappler (37), seit 2011 Geschäftsführer der Raiffeisen Warengenossenschaft Höchenschwanderberg, Indlekofen, Bannholz, die bisherigen Umsätze im Corona-Jahr 2020. Da die Kunden des Bauernmarktes in Frohnschwand mehr Wert auf die Regionalität der Produkte und kurze Wege legten, konnten die coronabedingten Umsatzeinbußen durch Kurzarbeit, den Wegfall vieler Feste sowie die geringeren Umsätze durch die Gastronomie ausgeglichen werden.

Der Bauernmarkt habe davon profitiert, dass er von der verordneten Schließung im Frühjahr nicht betroffen war. Zudem habe sich das gute Wetter positiv auf die Umsätze im Garten- und Pflanzenmarkt ausgewirkt, sagte Kappler. Lieferengpässe durch Corona habe es nur in Teilbereichen gegeben. Hier nannte Kappler Hefe, die von „Schwarzwald Milch“ aufgrund der hohen Nachfrage nicht in genügender Menge produziert werden konnte.

Thorsten Kappler (37) ist seit 2011 Geschäftsführer der Raiffeisen Warengenossenschaft Höchenschwanderberg, Inlekofen, Bannholz. | Bild: Stefan Pichler

Probleme gab es auch im Gartenbereich, etwa beim Dünger, der deutschlandweit produziert wird, im Profibereich sogar in ganz Osteuropa. Aber auch weniger wichtige Produkte waren teilweise längere Zeit nicht zu haben. „Bei uns gab es über sechs Monate keine Gießkannen mehr, auch Blumenerde war wegen der gigantischen Nachfrage nicht mehr zu bekommen, erinnert sich der Geschäftsführer. Keine Lieferengpässe gab es bei den regionalen Produkten.

Die Hygienevorschriften wurden im Bauernmarkt von Anfang an beachtet und umgesetzt. Neben Desinfektionsspendern wurden auf dem ganzen Markgelände Hinweisschilder mit den Vorschriften aufgehängt. Früh benutzte das Team im Frischebereich und für das Auffüllen der Waren Einweghandschuhe.

Das renovierte Landengeschäft des Bauernmarktes. | Bild: Stefan Pichler

„Für uns war am Beginn der Pandemie nicht klar, wie gefährlich das Virus tatsächlich ist. Als dann die Maskenpflicht kam, haben wir schon Tage vorher damit angefangen, auch im Außenbereich die Maske zu tragen. Unsere Mitarbeiter sollten sich früh daran gewöhnen, auch sollten die Kunden damit an das Tragen der Maske erinnert werden, sagte Kappler. Maskenverweigerer durften den Markt nicht betreten, sondern wurden an der Außenkasse bedient. „Ich kann feststellen, dass 99 Prozent unserer Kunden sich an die Maskenpflicht gehalten haben.“ Dies gelte auch für die Schweizer Kunden, sagte der Geschäftsführer.

Die Genossenschaft Die Raiffeisen Warengenossenschaft eG Höchenschwanderberg, Indlekofen, Bannholz wird über vier ehrenamtliche Vorstände und den hauptamtlichen Geschäftsführer, Thorsten Kappler, geführt. Der Vorsitzende des Vorstandes ist der Landwirt Oswald Tröndle aus Oberweschnegg.

Für das Personal sei das Tragen der Masken lästig, mühsam und anstrengend. Sie müssen den Schutz teilweise täglich bis zu zehn Stunden tragen, so Kappler. Gerade in den heißen Sommermonaten sei das „richtig übel, bei der körperlichen Arbeit schon beinahe unmenschlich“ gewesen. „Mein Dank gilt heute meinem gesamten Team, vor allem den Frauen, die täglich an der Kasse stehen, wo sie besonders gefährdet sind. Trotz ihres Alters haben die Frauen super mitgezogen, auch wenn Anfangs Unsicherheiten ja sogar Ängste da waren.“ Dies gelte auch jetzt, wo erkennbar eine zweite Welle auf uns zukommt, sagte Thorsten Kappler.