von Stefan Pichler

Mit einer Schweigeminute aus Anlass des Krieges in der Ukraine eröffnete Bürgermeister Sebastian Stiegeler die jüngste Sitzung des Höchenschwander Gemeinderats. Er berichtete auch über die Flüchtlingssituation im Ort und die Privatinitiative des Unternehmers René Scheffel aus Strittberg. 20 Flüchtlinge hätten durch den privaten Einsatz bislang in der Gemeinde eine Bleibe gefunden.

Auch die Kommune habe acht Flüchtlinge in ihrem „Haus Ursula“ untergebracht, informierte Stiegeler. Da die Zahl der Menschen, die die Ukraine verlassen, steige, sei damit zu rechnen, dass zukünftig Flüchtlinge im Landkreis Waldshut nach einem festgelegten Schlüssel auf die Gemeinden verteilt werden, sagte Stiegeler weiter. Rene Scheffel hatte jüngst den Helferkreis Ukraine ins Leben gerufen.

„Zwei ukrainische Arbeiter meiner Firma haben mich vor zwei Wochen gebeten, sie an den Bahnhof zu fahren. Beide wollten sich als Kämpfer in der Heimat melden. Dies hat mich sehr nachdenklich gemacht“, sagte der 46 Jahre alte Unternehmer. Spontan beschloss er, sich einen Kleinbus zu besorgen, damit Hilfsgüter in die Ukraine zu transportieren und auf der Rückfahrt ukrainische Kriegsflüchtlinge mitzunehmen.

Voll beladen: Auch Kindersitze waren Teil der Hilfslieferung in die Ukraine, die René Scheffel aus Höchenschwand organisiert hat. Auf der Rückfahrt haben er und seine Mitstreiter Kriegsflüchtlinge in die Region mitgebracht. | Bild: René Scheffel

Durch seine Kontakte sei es gelungen, gleich mehrere Busse und auch Privatunterkünfte für die Menschen zu organisieren. Da er nicht aufs Geratewohl in die Ukraine fahren wollte, habe er einen ukrainischen Arbeiter, den er von der Baustelle kenne, gebeten, telefonisch den Transport nach Deutschland zu regeln. Da das nicht geklappt habe, sei der Bekannte in seinem Auftrag, mit seinem Auto und seiner Kreditkarte an die ukrainische Grenze gefahren, um Vorort alles Notwendige zu organisieren. Er selbst habe einen Reisebus aus dem Markgräfler Land für den Transport gechartert.

Der Bus sei dann am vergangenen Sonntag an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und habe 40 Flüchtlinge abgeholt. Er selbst sei mit Mitstreitern in neun VW-Bussen mit jeweils zwei Fahrern über Budapest an die ungarisch-ukrainische Grenze gefahren, um weitere Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. Bisher seien so mit Hilfe des Helferkreises oder durch selbstständige Anreise bis zu 100 Personen hierhergekommen, sagt Scheffel.

Die Unterstützung für seinen Helferkreis sei enorm. Mittlerweile helfen 15 bis 20 Personen bei den Transporten oder bei der Unterbringung. Familien, die ihre Wohnungen zur Verfügung stellen, seien dabei gar nicht mitgerechnet. „Momentan rufen mich ständig Leute an, die mich kennen oder die meine Nummer bekommen haben und fragen nach einer Bleibe. Ich bin damit quasi ein Vermittlungsbüro für Unterkünfte der Ukrainer“, sagt Scheffel. Er habe Flüchtlinge im gesamten Hochschwarzwald von Löffingen, über Wutach, Görwihl, Dachsberg und Höchenschwand unterbringen können.

„Mein Ziel ist es, Mütter mit Kindern vernünftig und nicht in einer Massenunterkunft unterzubringen. Die Frauen und Kinder sind traumatisiert, denn sie haben ihre Väter und Ehemänner in der Ukraine zurücklassen müssen“, sagt der Initiator der Hilfsaktion, René Scheffel. Bürgermeister Stiegeler habe in diesem Zusammenhang die Unterbringung der Kinder in einer leerstehenden Klinik in Höchenschwand ins Spiel gebracht. Diesbezüglich müssten allerdings noch Gespräche mit dem Eigentümer und dem Landratsamt geführt werden. Auch im ehemaligen Schwesternheim in Heppenschwand könnten Flüchtlinge untergebracht werden, so Stiegeler. Der Eigentümer habe schon sein Einverständnis signalisiert.

Zukünftig möchte Scheffel die Aktivitäten des Helferkreises ändern und sich auf die Evakuierung von Kindern aus Kinderheimen konzentrieren und diese in Höchenschwand unterbringen. Dazu müsse aber zuerst die Logistik geklärt werden, erläutert Scheffel, denn das bedeute, dass neben 30 Kindern auch zehn Betreuer plus deren Familien hier untergebracht werden müssten.