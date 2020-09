von Cornelia Liebwein

Organisatoren müssen sich in diesem Jahr auf zusätzliche Regeln Rücksicht nehmen – auch bei kirchlichen Festen. Am Samstag und Sonntag feierte die Höchenschwander Pfarrgemeinde mit zwei gleichwertigen Festgottesdiensten ihren Schutzpatron Erzengel Michael. Musik gab es im Gottesdienst auch, die Normalität ist aber noch nicht wieder eingekehrt. Der Kirchenchor trat nicht als Ganzes auf, er war in mehrere Scholae, geleitet von Gisela Satzer, eingeteilt. Außerdem musizierten Organistin Franziska Rogg und Trompeter Herbert Ebner.

Singen mit Abstand

Die Gesundheit ging vor: Ein Ordnerdienst achtete auf den nötigen Abstand zwischen den Besuchern und auch einen Desinfektionsmittelspender stand vor dem schweren Portal. Die Zahl der Sitzplätze war reduziert, jede zweite Bankreihe abgesperrt – nur die markierten Plätze durften besetzt werden.

Obwohl manch Kirchgänger den Gemeindegesang vermisste, war das Gotteshaus erfüllt vom Gleichgewicht der Musik. Die melodiösen Stimmen der Scholae des Kirchenchores St. Michael gestalteten das Kyrie, Gloria, Benedictus, Sanctus und Agnus Dei der einstimmigen „Choralmesse in C“ von Anton Bruckner.

Solisten und Orchester fehlten

Auch ein klanglich wunderbarer Part war das fulminante Orgelspiel von Organistin Franziska Rogg mit Trompeter Herbert Ebner unter anderem beim „Panis Angelicus“. Doch die sonst übliche kraftvolle Orchestermesse am Patrozinium mit Sopran- und Tenorsolisten und einem Streicherensemble fehlten.

In seiner Predigt sprach Pfarrer Ivan Hoyanic von der Bedeutung des Kirchenpatrons. Eine Banner- und Fahnenabordnung ihm zu Ehren, die ansonsten den prachtvollen Baldachin mit Pfarrer Ivan Hoyanic während der Prozession mit den örtlichen Vereinen begleitet, gab es auch nicht. Dennoch waren die Gläubigen froh, dass der Patroziniumsgottesdienst stattfinden konnte, auch wenn der Besuch der Kirche während der herrschenden Coronavirus-Krise nur durch strenge Regeln möglich sei, sagte ein Ehepaar.

Doch die Organisation der Verantwortlichen und die Umsetzung der Maßnahmen seien hervorragend, urteilte ein Gottesdienstbesucher. Auch der gewohnte weltliche Teil, mit dem selbstlosen Einsatz der Frauengemeinschaft und des Gemeindeteams mussten aufgrund der geltenden Einschränkungen fehlen.