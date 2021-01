von Stefan Pichler

Trotz den Beschränkungen der Corona-Pandemie will die Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand unter dem Motto „Sell hät sich denkt kei Sau“ die anstehende Fastnachtszeit feiern. Zwar mussten der traditionelle Zunftabend, die Saalfastnacht und die beiden großen Umzüge ebenso abgesagt werden, wie die Verbrennung und das Fastnachtsfeuer. Trotzdem will die Narrenzunft die verbliebenen Spielräume der Coronazeit nutzen und mit neuen Formaten die Fastnachtszeit im „Dorf am Himmel“ begehen.

„Wir wollten die Fastnacht nicht komplett absagen. Zwar können wir die gewohnten Umzüge und die Hallenveranstaltungen wegen den Corona Beschränkungen nicht durchführen, aber das Lebensgefühl Fastnacht lassen wir uns nicht nehmen“, sagte Zunftmeister Martin Hagenbucher. So hat sich der Narrenrat ein alternatives Programm überlegt.

Fotos sowie Sketche und Witze auf dem Smartphone

Schon seit dem 10. Januar lädt die Narrenzunft dazu ein, Fotos mit Zipfelmützen zu fertigen und an David Ebner zu schicken. Die Fotos sollen am „Schmutzige Dunschtig“ veröffentlicht werden. Als Ersatz für den Zunftabend will der Narrenverein ein Video mit närrischen Beiträgen produzieren. „Jeder im Ort kann seinen Beitrag, auf welche Art auch immer, dafür leisten“, sagte der Zunftmeister.

Noch bis Samstag, 29. Januar können Tänze, Sketche oder Witze mit dem Smartphone aufgenommen und anschließend per Mail an david@ebner-attlisberg.de geschickt werden. Diese Einzelsequenzen werden anschließend durch David Ebner und Armin Kessler geschnitten und zu einem Video verarbeitet, der am Fastnachtssamstag, 13. Februar über die sozialen Medien der Bevölkerung gezeigt wird.

Auch an die Kinder wurde gedacht. In Anlehnung an den Krippenweg, der erstmals zur Weihnachtszeit im Ort angelegt wurde, wird die Zunft einen „Zäpfleweg“ anlegen. Die verschiedenen Stationen und Schaufenstern werden närrisch dekoriert und fastnächtliche Themen aufgreifen. Die Kinder können diesen Weg vom Montag, 8. Februar bis Samstag, 13. Februar mit den Eltern abgehen und dabei ein kleines Rätsel lösen. Der Weg beginnt an der Zunftstube und endet am „Haus des Gastes“, wo für die Kinder ihre Lösung in einen aufgestellten Behälter werfen kennen.

Auch Narrenzeitung gibt es wieder

„Da auch der Kinderball am Fastnachtsmontag ausfällt, werden wir als Ersatz an diesem Tag alle Kinder zu Hause besuchen und sie beschenken“, verriet der Zunftmeister. Auch beim Verkauf der Fastnachtszeitung gibt es eine Änderung. Die Zeitschrift kann am Samstag, 13. Februar, von 10 bis 19.30 Uhr und am Sonntag, 14. Februar, von 10 bis 18 Uhr an einer coronakonformen Verkaufsstelle in der Zunftstube, erworben werden.

Die Zeitung kann aber auch im Bauernmarkt Frohnschwand und im Edeka-Markt, Restaurant Da Vinci, Apotheke und Sparkasse in Höchenschwand erworben werden. „Wer mobil eingeschränkt ist oder einer Risikogruppe angehört kann an beiden Tagen die Zeitung auch unter Tel. 07672/92 33 38 bestellen. Wir liefern dann die Zeitung“, sagt Martin Hagenbucher.

Ganz allgemein fordert die Narrenzunft die Bevölkerung dazu auf, in der Fastnachtszeit die Häuser, Höfe und Gästen entsprechend zu dekorieren. „Lasst Eurer Fantasie freien Lauf und macht alle mit“, sagt der Zunftmeister. Für die beste Umsetzung winkt eine Zäpflefahne als Lohn.