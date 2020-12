von Stefan Pichler

24 Kilometer fehlen noch, sieben sind bereits verlegt: Lars Gutmann vom gleichnamigen Planungsbüro in Heppenschwand informierte in der Gemeinderatssitzung am Montag über den Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten werde nun zügiger gearbeitet. Begonnen wurden die Verlegearbeiten im Frühjahr im Ortsteil Frohnschwand. Am Anfang habe es Schwierigkeiten im zeitlichen Ablauf gegeben, berichtete Gutmann. Nach mehrmaligem Wechsel der Kolonnen und der Bauleiter würden die Arbeiten nun aber zügiger und in einer akzeptablen Qualität ausgeführt.

Der Gemeindewald Borkenkäfer Seit 2018 hätte sich der Anfall von Käferholz Jahr für Jahr gesteigert, sodass in diesem Jahr im Landkreis Waldshut mehr als 400.000 Festmeter Käferholz angefallen seien. Das sei viermal so viel wie in normalen Jahren, sagte die Försterin. In Höchenschwand seien 37.000 Festmeter Käferholz aufgearbeitet worden. Bericht 2020 Elena Kummer nannte auch die Zahlen für den Gemeindewald, wo mit 500 Festmetern doppelt so viel wie normal eingeschlagen worden sei. Der Bewirtschaftungsplan für das Forstjahr 2020 geht von einem Einschlag von 330 Festmetern aus. Nach Abzug der Verwaltungs- und Betriebskosten schließt der Plan mit einem deutlichen Minus von mehr als 6000 Euro ab. Der Gemeinderat nahm dies zustimmend zur Kenntnis. Förderung Elena Kummer informierte auch über die Aufarbeitungshilfe des Landes. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr würde nun neben den Waldbesitzern auch die Gemeinde 6 Euro pro Festmeter erhalten. Mit Unterstützung des Vorsitzenden der Forstbetriebsgemeinschaft, Werner Rautenberg, sei ein Sammelantrag über 16.600 Festmeter (100.000 Euro) gestellt worden. Im Frühjahr werde ein weiterer Antrag gestellt, da die Monate November und Dezember noch nicht erfasst wurden.

Der in Frohnschwand begonnene Leitungsstrang wurde über Heppenschwand und den Sonnenweg in Höchenschwand bis zum zentralen Steuergebäude beim neuen Friedhof verlegt und sei nun abgeschlossen. Eine weitere Leitung beginne beim neuen Friedhof und werde über Attlisberg und Amrigschwand nach Strittberg geführt.

In der Winterpause

Zurzeit befinde sich die Kolonne im dortigen Neubaugebiet. Wegen des Winters wurden die Arbeiten aber nun eingestellt, sagte Gutmann. Im Frühjahr gehe es zurück nach Amrigschwand, Segalen, Attlisberg, Ellmenegg, Heppenschwand und Frohnschwand, um die Ortsteile Oberweschnegg, Unterweschnegg und Tiefenhäusern an das Breitbandnetz anzuschließen. Die Leitungen im Kernort sollen zum Schluss verlegt werden. Das ausführende Unternehmen habe zugesichert, das anvisierte Bauende 31. Juli 2022 einzuhalten, sagte Gutmann. Für die Hausanschlüsse werden 700 sogenannte APL-Boxen und weiteres Anschlussmaterial benötigt. Der Gemeinderat stimmte einem Lieferauftrag durch das Unternehmen Stark Energies zum Preis von 52 383 Euro netto zu.