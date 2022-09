von Stefan Pichler

Kurkliniken sind für Kurorte wichtig und so war die Insolvenz der Fachkliniken Sonnenhof auch Thema in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend. Bürgermeister Sebastian Stiegeler sprach über das Eigenverwaltungsverfahren, das auch für die Gemeinde Höchenschwand als Kur- und Tourismusort elementar wichtig sei.

Bürgermeister Sebastian Stiegeler soll im Gläubigerausschuss mitarbeiten. | Bild: Pichler, Stefan

„Wenn eine Klinik hinkt, dann ist das natürlich nicht gut, aber sie hinkt nur. Wir alle hoffen, dass der Sonnenhof wieder auf die Füße kommt“, unterstrich der Bürgermeister. Diese Art eines Insolvenzverfahrens beinhalte für das betroffene Unternehmen die Möglichkeit, ohne Fremdbestimmung neue Wege zu beschreiten, um wieder wirtschaftlich zukunftsfähig zu werden.

Gemeinde im Gläubigerausschuss

Er sei am Mittwoch vom Sonnenhof-Geschäftsführer Stefan Dorfmeister, dem Vorgänger von Sebastian Stiegeler als Bürgermeister, um einen kurzfristigen Besuch gebeten worden, da dieser am nächsten Morgen beim Amtsgericht Waldshut den Insolvenzantrag stellen wollte. Dorfmeister habe bei diesem Gespräch darum gebeten, dass Sebastian Stiegeler als Bürgermeister der Gemeinde Höchenschwand Mitglied im Gläubigerausschuss werde.

In diesem Ausschuss arbeiten auch die Hausbank und ein Mitarbeitervertreter mit. „Unsere Mitgliedschaft hätte den Vorteil, dass wir frühzeitig mehr Informationen über das Verfahren erhalten“, sagte Stiegeler. Er hoffe sehr, dass diese Insolvenz in ihren Auswirkungen auf die Gemeinde nicht so fatal seie, wie man das im ersten Moment annehmen müsse.

Verfahren in den USA üblich

Auch mit dem einem Vertreter der Rechtsanwaltskanzlei, die das Eigenverwaltungsverfahren begleitet, habe er am Mittwoch kurz reden können. Solche Verfahren für die Sanierung eines Unternehmens seien in den USA völlig normal, habe der ihm erläutert. Lediglich in Deutschland bedeuteten Insolvenzen zumeist das wirtschaftliche Aus eines Betriebes.

Bei dem Gespräch mit Dorfmeister habe er auch erfahren, dass Peter Mast, Geschäftsführer des Reha Klinikums Bad Säckingen und der Rechtsanwalt Philipp Grub aus Stuttgart, das Verfahren begleiten. „Wir alle wollen uns die Zukunft der Gemeinde Höchenschwand ohne den Sonnenhof nicht vorstellen“, sagte Stiegeler. Dennoch müsse auch der schlimmste mögliche Fall in Betracht gezogen werden, denn auch andere Kliniken hätten, wie aus den Medien zu erfahren war, Probleme.

Zu den Gründen zähle unter anderem, dass ausbezahlte Corona-Hilfen teilweise oder völlig zurückgezahlt werden müssten. Zusätzlich hätten die hohen Energiepreise und ein Rückgang von Patientenzahlen die wirtschaftliche Situation verschärft.

„Alle Gemeinden müssen nun gemeinsam der Politik klarmachen, dass durch diese Rückforderungen nicht nur die Kliniken, sondern auch die Existenzen der Beschäftigten zerstört werden“, forderte zum Schluss Bürgermeister Sebastian Stiegeler.