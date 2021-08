von Cornelia Liebwein

Vor 23 Jahren begann der Dienst von Angelika Rautenberg als erste externe Terminleiterin für den DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen mit Sitz in Baden-Baden. Der Arbeitsalltag verlangte von der diplomierten Krankenschwester Organisationstalent, Kommunikationsfähigkeit, ein fundiertes medizinisches Können und jede Menge Empathie. Diese Ära ist nun zu Ende, seit vergangener Woche ist die Terminleiterin im Ruhestand.

Ein letztes Mal zog sie sich vergangenen Donnerstag, dem Blutspende-Tag im Haus des Gastes in Höchenschwand, den schneeweißen Kittel über. Noch einmal lächelte sie den Spendern aufmunternd zu, staute deren Arm und setzte treffsicher die Nadel. „Vor 23 Jahren suchte der Blutspendedienst wegen der langen Anfahrtswege von Baden-Baden zu den Blutspendeterminen externe Krankenschwestern“, erzählt sie. Sie habe sich, damals noch bei der Sozialstation beschäftigt, beworben und sei als erste externe Terminleiterin beim Blutspendedienst genommen worden.

Etwas traurig sei sie schon, dass diese Zeit jetzt vorbei sei, verrät die Oberweschneggerin. „Mein Job war nie langweilig“, fügt sie an. Sie kam an viele verschiedene Orte, lernte DRK-Bereitschaften mit unzähligen ehrenamtlichen Helfern kernen. „Meine Arbeit machte mir viel Freude, weil in den Einsatzteams gut und freundschaftlich zusammengearbeitet wird.“ Neben der Verantwortung für den reibungslosen Ablauf der Blutspendeaktion bestimmte die Führung des Blutspende-Teams aus fünf Krankenschwestern, einem Fahrer und Laborhelfer, zwei Ärzten sowie der Mitarbeiter des DRK-Ortsvereins und derer an der Verpflegungsausgabe ihren Dienstalltag. In Höchenschwand an der Verpflegungsausgabe sind es die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft.

„Das Wichtigste“, sagt sie entschieden, „waren natürlich die Blutspender.“ Es habe Mehrfachspender gegeben, denen sie bis zu 60 Mal Blut abgenommen habe. Dabei seien viele persönliche Verbindungen entstanden und es sei auch vorgekommen, dass gegen Ende ihrer Tätigkeit drei Generationen einer Familie gemeinsam zum Blutspenden kamen. Unangenehm war es nur, blickt sie zurück, wenn Spendenwillige aus medizinischen Gründen abgewiesen werden mussten und einzelne dies nicht verstanden und dafür den Schwestern die Schuld gaben.

Die persönliche Bilanz Als Angelika Rautenberg nachrechnet, kommt sie zu dem Ergebnis, dass sie bei circa 2000 Blutspendeterminen von etwa 7000 Blutspendern ungefähr 3500 Liter Blut abgenommen hat. Sie habe Blutspendetermine im Umkreis von 80 Kilometer geleitet und sei in diesen 23 Jahren etwa 200.000 Kilometer mit ihrem Privatauto gefahren.

Das Blutspenden an sich sei schon nach wenigen Minuten vorbei, danach gehe der Spender in den Ruhebereich und seit Corona gebe es nicht mehr die sehr geschätzte Verpflegung, sondern zur Zeit ein Lunch-Paket. Das Blut werde für den Transport nach Baden-Baden vorbereitet, wo es von Kliniken angefordert wird. Vorausgegangen für den Spender waren eine Online-Terminreservierung seit Corona.

Beim Termin nötig sind das Mitbringen des Ausweises, die Anmeldung vor Ort, Labor und ärztliche Untersuchung. „Gott sei Dank ist die Spendenbereitschaft trotz Corona sehr groß.“ Dass jemandem schwindlig wurde, sei eher die Ausnahme gewesen oder dass es bei heißem Wetter oder vor Aufregung vereinzelt zu Kreislaufproblemen kam. Doch bei den anwesenden Ärzten seien die Spender immer in guten Händen, unterstreicht die 63-Jährige.

„Oft wurde ich auch zu Hause angerufen. Kürzlich wendete sich sogar eine Oma an mich, weil ihr Enkel keinen Online-Termin mehr bekommen hat. Da musste ich natürlich helfen, sodass dieser spenden konnte.“ Blutspenden sei nach wie vor ein wichtiger Akt der menschlichen Nächstenliebe und jeder solle sich prüfen, ob er es nicht probieren wolle. „So wurde auch ich zur Blutspenderin und werde bis zur Altersgrenze von 72 Jahren weiter Blut spenden.“ Jetzt im Ruhestand freut sie sich auf viel Zeit mit ihren Enkeln und für ihre Hobbys Tennisspielen und Jagen.