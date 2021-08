von sk

Mit einem teilweise veränderten Vorstand geht die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern in das neue Vereinsjahr. Der Verein blicke auf ein besonderes Jahr zurück, sagte Vorsitzender Patrick Schachner in der Hauptversammlung. Trotz der durch die Corona-Krise bedingten Einschränkungen zeigte sich Dirigent Dennis Frommherz mit der Motivation der Musiker zufrieden.

Dank an den Förderverein

Patrick Schachner bedankte sich für die Unterstützung des Fördervereins und würdigte dessen Arbeit: „Die Spenden helfen uns, die laufenden Kosten in der Pandemie zu decken“, sagte er. An dem Abend wurden auch Mitglieder für bis zu 60 Jahre Zugehörigkeit geehrt (wir berichten noch).

Rückblick

Neben den 34 Proben gab es für die 80 Musiker nur ein Kurkonzert im Haus des Gastes. Statt des abgesagten Jahreskonzerts hatten die Blasmusiker den Marsch „Hoch Baden“ aufgezeichnet. Das Video wurde am ursprünglich geplanten Konzerttermin im Internet veröffentlicht. Kurze Videosequenzen mit Weihnachtsliedern gab es auch in der Weihnachtszeit. Einschränkungen gab es auch bei der Jugendausbildung, berichtete Jugendbetreuer Michael Schachner. Zurzeit werden 18 Jungmusiker unterrichtet. Dem Jugendorchester, das auch Schachner leitet, gehören 21 Musiker an.

Wahlen

Neue Beisitzerin ist Sina Baumgartner. Bei den Teilwahlen war der bisherige Beisitzer Christoph Höfler nicht mehr angetreten. Einstimmig bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Dominik Ebner, Schriftführer Benjamin Maier, Werbebeauftragter Patrik Müller und Beisitzer Thomas Tröndle.

Der junge Musiker Luca Maier erhielt an dem Abend eine neue Posaune vom Vorsitzenden des Fördervereines, Herbert Ebner, und seinem Stellvertreter. Die Hauptversammlung des Fördervereins hatte im Vorfeld der Versammlung der Trachtenkapelle stattgefunden.