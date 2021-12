von Cornelia Liebwein

Eine Modelleisenbahn ist ein Weihnachtsgeschenk, das Generationen begeistert. Diese Begeisterung pflegt Roland Kunkelmann seit seiner Kindheit, geschenkt bekam er damals aber keine. Als er mit 18 Jahren den ersten Lohn erhielt, konnte er sich eine eigene Lokomotive leisten und die große Welt der Eisenbahnen in kleinem Maßstab nachbauen, erinnert er sich. Alle zwei bis vier Jahre im November errichtet der 78-Jährige in seiner Wohnung die Anlage für seine Märklin-Loks, die einige Monate stehen bleibt.

Die Wartung Damit die Freude an seinen Loks nicht getrübt wird, wartet und ölt Roland Kunkelmann aus Höchenschwand seine Zugmaschinen regelmäßig und gewissenhaft. Läuft eines der technischen Meisterwerke aber dennoch einmal nicht, verpackt er sie und verschickt sie gut gepolstert nach Filderstadt bei Stuttgart in eine Märklin-Reparaturwerkstatt.

Es sei aufregend gewesen, endlich das eigene Eisenbahnset kaufen zu können und eine einfache Strecke auf dem Boden oder Tisch zu erstellen, erzählt er. Die jetzige Großanlage ruht auf einer dicken Spanplatte, steht auf stabilen Gerüstböcken und ist etwa zwölf Quadratmeter groß. Ab November baut er circa zwei Monate, bis sie seinen Vorstellungen entspricht – im April muss das Kunstwerk dann wieder weichen.

14 Lokomotiven und 60 Waggons fahren über das Schienennetz sowie über und unter den selbst gebauten Brücken. | Bild: Cornelia Liebwein

In erster Linie sei es ein anspruchsvolles Hobby, sagt er, denn Modelleisenbahner lieben das Detail. Er schraubt und hämmert, lötet an den Drähten der Oberleitung, die zum Teil aus Edelmetall bestehen, verlegt den Schienen- beziehungsweise Unterstrom, damit die Züge unabhängig von der Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung fahren können, gleichzeitig reifen in ihm immer wieder neue Ideen. „Ich habe Freude daran, zittrige Hände darf man allerdings nicht haben“, sagt er schmunzelnd. Einen fertigen Plan habe er nie, erzählt der Modelleisenbahner, keine Anlage gleiche der vorherigen.

Wenn er seine 17 stolzen Märklin-Lokomotiven und 60 Waggons wieder zum großen Modellbahnhof oder Rangierbahnhof fahren lässt, manchmal auf doppelstöckigem Schienenverkehr, vorbei am Stellwerk, gepflegten Häusern, romantischen Seen und durch Tunnels, ist er in seinem Element. Allerdings sei der Modelleisenbahnbau ein kostspieliges Hobby, räumt er ein.

Etwa 400 Schienen, auch Spezialschienen mit Krümmung, Kreuzungsweichen, normale Weichen, circa 20 Stell- und Fahrpulte, sieben Transformatoren und verschiedene Bausätze platziert er auf der Platte. Bis zu 400 Euro oder sogar mehr kosten die H0-Lokomotiven – die sogenannte Krokodillok sei das teuerste Stück in seiner Sammlung. Eine grüne Grundfarbgebung, angebrachte Stangenpuffer, stirnseitige Übergangsbleche, kleine Rangiertreppen und Handstangen lassen die Augen jedes Sammlers leuchten.

Vom Modelleisenbahnbau ist er seit seinem zwölften Lebensjahr fasziniert, erzählt Roland Kunkelmann. Damals teilte er die Leidenschaft mit dem Sohn des einstigen Lauchringer Bürgermeisters, der damals schon eine Märklin-Anlage besaß, berichtet der in Unterlauchringen aufgewachsene heutige Heppenschwander. Mehr als sechs Jahrzehnte lang betreibt er das Hobby mittlerweile.

Normalerweise hat auch in diesem Bereich die moderne Zeit Einzug gehalten, ergänzt Computer-Technik mehr und mehr die blanke Mechanik und simple Elektronik früherer Jahrzehnte. Nicht so aber bei Roland Kunkelmann. Damit seine Loks pünktlich und sicher in den Bahnhof fahren, ist Handarbeit statt Computersteuerung nötig. „Wenn ich die hierfür erforderliche Technik fertig montiert habe, bastle ich am Gelände“, erläutert er sein vorgehen.

Die Berge modelliert er mit Gips, versucht beim Gestalten der Felsen möglichst viele willkürliche Musterungen anzubringen, damit sie so natürlich wie möglich aussehen. Dafür nutzt er die Natur als Vorbild. Er gestaltet markante Geländemerkmale wie Felswände, nimmt bei filigranen Anschlüssen von Tunnelportalen und Brücken spezielles Aluminiumgeflecht und befestigt die Mauern mit der Heißklebepistole. Gebäude aus handelsüblichen Bausätzen gibt er seine persönliche Note, verschönert und beleuchtet sie.

Wenn die komplette Anlage im Hause Kunkelmann wieder weichen muss, werden die Lokomotiven und Waggons in ein Spezialpapier gepackt. So verschwinden sie dann gut sortiert und zusammen mit allen anderen Bestandteilen in Schachteln verstaut wieder auf den Speicher.