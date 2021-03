von Cornelia Liebwein

Felix Lippold ist Kranführer und hievt mit modernster Technologie schwere Container auf ihren Platz. In seinem Betrieb hat er damit eine Schlüsselrolle inne. Er stellt kleine Einheiten wie große Containeranlagen auf, Lager- oder Spezialcontainer als Wohn- oder Arbeitsraum und mehr. Die Arbeit, die er tagtäglich macht, sei sehr verantwortungsvoll, sagt der Kranführer und Werkstattleiter. Vor der Kulisse zahlreicher Container setzt sich Felix Lippold seinen Bauhelm auf. Es ist noch früh am Morgen. Vor ein paar Minuten informierte er sich im Büro, auf welche Baustelle es heute gehen soll. Ursprünglich hatte sich Lippold einmal für den Beruf eines Schlossers entschieden, fing dann aber vor sieben Jahren bei Oswald Matt Group in Tiefenhäusern an.

Präzise Arbeit erforderlich

Geschickt bewegt er seither mit der rechten und linken Hand die Hebel auf dem Schaltpult seiner Fernbedienung, es piepst laut, die Maschine jault und hebt den Arm seines Kranes nach oben. Als Kranführer müsse er äußerst präzise arbeiten, sagt er. Und er brauche ein gutes Auge. 18 Meter könne er den Kranarm mindestens ausfahren und bis zu 5600 Kilogramm Traglast seien möglich. Mit einem zusätzlichen Arm kann der Kran sogar eine Höhe von 31 Meter erreichen und nochmal zusätzlich 1500 Kilogramm stemmen.

Häusern Neue Technologien für die Gesundheit entwickelt Harald Regele aus Häusern am Paul-Scherrer-Institut Das könnte Sie auch interessieren

„Es ist ein Lkw mit Ladekran, mit dem ich darüber hinaus die Möglichkeit habe, einen beispielsweise sechs Meter langen Container zu transportieren“, erklärt er. Es gebe auch Autokranen, da würde der Kranfahrer in einer Kabine hoch oben Platz nehmen, er aber arbeitet vom Boden aus. „Ich kann zusätzlich noch Fracht, Maschinen oder Container transportieren, das kann ein Autokran nicht“. „Mein Fahrzeug ist der größte seitenzusammenklappbare Ladekranen der Welt“, stellt der Baumaschinist stolz fest. „Als wir ihn 2016 im Werk geholt haben, haben sie uns gesagt, so wie das Fahrzeug dastehen würde, mit den Sonderanfertigungen, gebe es nur drei Stück auf der Welt“, beschreibt der 30-Jährige aus Herrischried das blitzblanke Prachtstück.

Kranschein ist Pflicht

Kranführer sei kein Ausbildungsberuf im engeren Sinne, verrät er. Ein Kranschein ist aber Pflicht, denn natürlich lässt ein Unternehmen nur bestens ausgebildete Leute an seine Maschinen. „Ich hatte einen sehr guten Lehrmeister“, berichtet Felix Lippold. Vor mehr als fünf Jahren nahm ihn sein Chef, Oswald Matt, unter die Fittiche, um ihn das Lenken eines Krans zu lehren. „Herr Matt hat mit mir an einem alten Kran intensiv geübt“. Inzwischen hat Lippold diese Aufgabe übernommen und gibt sein Können an Neulinge weiter. Der Arm seines Kranes fährt unterdessen noch weiter Richtung Himmel, am Haken hängt ein Container. Mit Fingerspitzengefühl schwenkt er ihn über das Gelände. Ein Absturz hätte gewaltige Folgen. Während seiner Arbeit lässt er sich deshalb nicht ablenken. „Die Arbeit macht mir Spaß, auch wenn sie anstrengend und teilweise gefährlich ist. Man muss immer hundertprozentig da sein und mitdenken“, sagt Lippold. Passiert sei ihm aber glücklicherweise noch nie etwas. „Wenn ich reinfahre, muss ich abchecken, wo Bäume stehen oder ob Stromleitungen im Weg sind und davon weit wegbleiben.

Den mächtigen Ladekran seines Lastwagens steuert. | Bild: Cornelia Liebwein

Sein Fahrzeug brauche eine gute Standfläche. Wäre der Untergrund aufgeweicht, würde die Stütze nachgeben und „die Karre auf der Seite liegen“. Auch solle man nicht unter schwebenden Lasten laufen, es könne immer mal passieren, „dass die Kette einen Macken hat und die Fracht runterkracht“, sagt er.

Container für ganz Deutschland

Das Kranführerteam in seinem Betrieb besteht aus ihm, dem Chef und einem weiteren Kollegen. „Wir versorgen ganz Deutschland mit unseren Containern“, sagt Lippold – bis nach Bremen ist er schon gefahren. Dort habe ich an vier Tagen eine große Containeranlage errichtet“. Aber auch in Bad Säckingen Tiengen oder an anderen Orten stehen Anlagen des Höchenschwander Unternehmens. In Freiburg stehen beispielsweise 1000 Stück als dreistöckige Anlage – maximal drei Container aufeinander seien möglich, erläutert der Kranführer. „Wenn wir eine größere Menge, etwa 100 Anlieferungen haben, werden die Container von einer Spedition gebracht. Sind es höchsten zwei der Metallboxen, liefere er die Fracht auf die Baustelle.