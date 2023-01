Bei der „Klingenden Bergweihnacht“ in Höchenschwand begeistern Größen des volkstümlichen Schlagers das Publikum.

Seit 13 Jahren geht das Veranstaltungsjahr in Höchenschwand mit der „Klingenden Bergweihnacht“ zu Ende. Rund 5000 Besucher, überwiegend Angehörige der Generation 60 Plus, waren in dieser Zeit begeistert von der Weihnachtsshow und den