Die Kindertagesstätte Höchenschwand lädt zum Malwettbewerb ein. Kleine Teilnehmer malen Wappen oder Masken der Fasnachtsvereine an.

Die Kindertagesstätte Höchenschwand hat im Rahmen der Aktion „Kita to go – ein bisschen Kita für zu Hause“ einen Malwettbewerb ausgelobt. 32 Kinder haben sich daran beteiligt. In den Wettbewerb eingebunden waren die Narrenzunft