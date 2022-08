von Stefan Pichler

Im Sommer bietet die Gemeinde Höchenschwand auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches Ferienprogramm an. Neben Kino und Kasperle-Theater gibt es sportliche und informative, kreative und musikalische Angebote für Kinder, die in den Ferien aktiv sein und etwas erleben wollen. Von Anfang an dabei ist der Partnerschaftsverein Arradon-Höchenschwand mit der Vorsitzenden Nicole Heilmeier und ihrem Vorstandsteam. Kinder ab zehn Jahren waren in Begleitung eines Erwachsenen zum Boule-Spiel auf die Anlage im Natursportzentrum eingeladen. Ashley Geng und Kiara Gutmann kamen mit ihren Müttern und Zoe Trötschler mit ihrer Oma, um das in Frankreich beliebte Freizeitspiel näher kennenzulernen.

Kiara Gutmann (zwölf) beim Wurf auf den Zielball. Rechts Nicole Heilmeier. | Bild: Stefan Pichler

„Mit unserer Beteiligung am Ferienprogramm wollen wir der Gemeinde dafür danken, dass sie unseren Verein jährlich finanziell unterstützt“, sagte Heilmeier. Die Programminhalte seien so gewählt, dass die Kinder das Land Frankreich und die Partnerstadt Arradon näher kennenlernen können. Natürlich verfolge sie dabei auch das Ziel, die Bevölkerung auf die Arbeit des Partnerschaftsvereins aufmerksam zu machen. „Vielleicht hat ja der eine oder Lust bei uns mitzumachen“, sagte die Vorsitzende. Dass nur drei Familien der Einladung gefolgt seien, störe sie überhaupt nicht. „Solange sich überhaupt jemand anmeldet, bin ich immer zufrieden“, meinte Heilmeier.

Die besten Werfer (von links): Ashley Geng, Christel Hilpert, Zoe Trötschler, Dagmar Pichler, Kiara Gutmann sowie die Spielleiter Bernd und Käthe Huschens. | Bild: Nicole Heilmeier

Käthe und Bernd Huschens aus Höchenschwand wiesen die Kinder gemeinsam in die Regeln des Boule-Spiels ein. Beide sind geübte Boulespieler, die sich regelmäßig mit Freunden zum Boule-Spiel auf der Anlage treffen. Mit den ersten Erfolgen beim Werfen der großen Stahlkugel auf eine kleine Zielkugel (französisch Cochonnet) stellte sich bei den Kinder auch immer mehr Spaß an dem Spiel ein. Ja, sogar einige Vorstandsmitglieder des Partnerschaftsvereins ließen sich mit der Zeit anstecken, so dass sich rasch ein sportlicher Wettkampf entwickelte. Am Schluss lud der Verein zu einem kleinen Imbiss ein.