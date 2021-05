von Stefan Pichler

1960 wurde oberhalb der Straße von Strittberg nach Amrigschwand eine Kapelle gebaut und am 7. Mai 1961 von Pfarrer Karl Rehm dem heiligen Josef, dem Schutzpatron der Holzarbeiter, Handwerker und Ingenieure geweiht. Ein Kapellenfonds kümmert sich seit Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Höchenschwand um die bauliche Erhaltung der kleinen Kirche. Vorgängerkapellen, die innen und außen in einem ärmlicheren Gewand ausgestattet und gebaut waren, standen oberhalb von Strittberg beim heutigen Wasserhochbehälter und ab Mitte des 19. Jahrhunderts in der Dorfmitte von Strittberg.

Gründung des Kapellenfonds

Bereits 1952 war erstmals ein Kapellenfonds in Strittberg gegründet worden, deren Mitglieder sich um den Erwerb eines Grundstückes zum Bau der heutigen Josefskapelle gekümmert hatten. 1984 wurden umfangreichere Renovierungsarbeiten an der Kirche notwendig, weshalb die Bürger von Strittberg und Amrigschwand im Januar 1985 bei einer von Pfarrer Paul Rudigier anberaumten Sitzung den Kapellenfonds reaktivierten. Der Strittberger Adlerwirt Max Ebner wurde zum Vorsitzenden gewählt. Die Kasse führte Pfarrer Rudigier, was zu der Zeit ein Novum war. Die Kapelle war an der Westseite undicht und Wasser trat ein, erzählt Manfred Fehrenbacher, der 1985 zum stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt wurde und heute Vorsitzender ist. Bei den umfangreichen Renovierungsarbeiten sei die gesamte Westfassade abgedichtet und die Dachrinne erneuert worden, die Kapelle erhielt außerdem einen neuen Anstrich. An den Gesamtkosten in Höhe von 76.500 D-Mark hatten sich die Strittberger Bürger durch Spenden und Eigenleistungen zu rund einem Drittel beteiligt. Organisiert wurden die ehrenamtlichen Unterstützungsarbeiten durch den Kapellenfonds.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten

„Alle Strittberger haben damals geholfen“, erinnert sich Fehrenbacher. Das Geld habe auch noch für den Innenausbau der Kirche gereicht, so dass im Zuge der Sanierung auch der Altar von der Wand in die Mitte versetzt und von den drei Stufen zum Altarraum zwei abgespitzt werden konnten. Auch die Heizung wurde erneuert. Drei Jahre wurde insgesamt an der Josefskapelle gearbeitet.

Manfred Fehrenbacher übernahm 2018 das Amt des Vorsitzenden im Kapellenfond. | Bild: Pichler, Stefan

20 Jahre später, im Jahr 2007, waren wieder größere Arbeiten fällig: Die Regenabläufe mussten erneuert werden und Außenfassade erhielt einen neuen Anstrich. Auch an den Fenstern und dem Dachvorsprung war einiges zu erledigen. Auch an den Arbeiten beteiligten sich die Strittberger Bürger mit 380 freiwilligen Arbeitsstunden.

Pflege ist Ehrensache

Die Erhaltung der Kapelle sei „eigentlich unsere Hauptaufgabe“, sagt Manfred Fehrenbacher. Viele Strittbergerinnen und Strittberger würden sich freiwillig einbringen. Bernd Vogelbacher zum Beispiel, der den Rasen mäht, oder Sieglinde Freudig, die sich um den Blumenschmuck kümmert. Einen Hausmeister gibt es für die kleine Strittberger Kirche nicht. Diese Aufgaben übernahmen und übernehmen die langjährige Mesmerin Olga Baumgartner und deren Nachfolgerin Renate Selb-Bröcheler.

Barrierefreier Eingang als Ziel

Nötige Arbeiten wird es an dem kleinen Gotteshaus immer geben. Derzeit plant der Kapellenfonds die barrierefreie Umgestaltung des Kircheneinganges. Gerne würden die Verantwortlichen des Kapellenfonds auch ein Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen der Josefskapelle planen. Doch das gehe aufgrund der Corona-Beschränkungen leider nicht.