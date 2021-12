von Stefan Pichler

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Gerade sind Heiligabend und die Weihnachtstage vorbei, steht der Jahreswechsel bevor. Doch auch Silvester wird in diesem Jahr wieder nicht wie gewohnt gefeiert werden können – das Feuerwerk fällt aus.

Das Höchenschwander Wirteehepaar Joaquim Coutinho (45) und Susana Monteiro-Coutinho (44) stammt aus Portugal. In ihrer Heimat wird der Weihnachtsbaum bereits zum Beginn der Adventszeit aufgestellt und geschmückt, erzählen sie. Die kulinarische Tradition geht auf die Gewohnheiten des ärmeren Teils der Bevölkerung zurück – die Menschen aßen früher an Weihnachten Stockfisch (bacalhau). „Das ist bis heute ein fester Bestandteil der Weihnachtsessen geblieben und hat schon Tradition“, erzählt Joaquim Coutinho. Als Beilagen werden Kohl und Kartoffeln zubereitet. Zum Nachtisch gibt es süße Speisen wie Arroz doce (Milchreis), Rabandas (Arme Ritter) Leite-Creme (Vanillepudding) sowie Kuchen und Pralinen.

Die Geschenke gibt es in Portugal an Heiligabend erst um Mitternacht, nur für die Kinder werden Ausnahmen gemacht. „Da wir in Portugal den Nikolaustag nicht kennen, stellen die Kinder an Heiligabend ihre Stiefel vor den Kamin und der Weihnachtsmann (Pai Natal) legt kleine Geschenke hinein“, erzählt der Wirt. Die portugiesischen Weihnachtstraditionen hält das Ehepaar auch in Höchenschwand hoch. Ihr Restaurant bleibt an Heiligabend geschlossen, die Kinder üben am Nachmittag Lieder ein, die sie am Abend singen. Und beim Festessen darf der Stockfisch nicht fehlen.

Ein großes Festmahl gibt es auch am Silvesterabend in Portugal, wo die Menschen auch mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr angestoßen. Vor allem auf dem Land gibt es dort als Neujahrsbrauch die „janeiras“, die in den mittelportugiesischen Regionen der Beira Alta und der Beira Baixa ihren Ursprung haben, erzählt Joaquim Coutinho. Bei den „janeiras“ gehen Gruppen junger Menschen singend durch die Straßen der Ortschaften von Haus zu Haus und wünschen mit ihrem Gesang allen Nachbarn ein gutes und gesundes neues Jahr. Die „janeiras“ werden traditionell von Weihnachten bis zum Tag der heiligen drei Könige gesungen, hätten aber ihren Höhepunkt in vielen Dörfern in der Neujahrsnacht, weiß der Gastronom.

Beim Blick auf den kommenden Jahreswechsel kommt bei Coutinho Wehmut auf: Er bedauere, dass die Corona-Regeln in diesem Jahr kein Silvesterfeuerwerk zulassen. „Für mich und meine Frau ist das Feuerwerk nicht so wichtig, aber meiner Meinung nach gehört so ein Feuerwerk zu einer richtigen Silvesterfeier einfach dazu“, sagt Joaquim Coutinho.