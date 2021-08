von Cornelia Liebwein

Beim Bocciaspiel kommt es auf Fingerspitzengefühl, Präzision und Konzentration an. Das wissen die etwa 14 Freunde dieses Ballspiels. „Wir spielen jeder gegen jeden, manchmal werden auch Mannschaften gebildet, im Vordergrund steht aber der Spaß“, sagt Bernd Huschens, einer der Mitbegründer der Höchenschwander Bocciafreunde.

Vor 16 Jahren hat die Geschichte angefangen. Der Hauptgrund für sie alle sei das Zusammensein, die Unterhaltung, sagt Huschens. „Zur Gründung der Bocciagruppe und zum Bau der Bocciabahn kam es jedoch, weil der eine oder andere aus verschiedenen Gründen mit dem Tennisspielen aufgehört hat oder aufhören musste“, erläutert er – die meisten Mitglieder der Gruppe, die Teil des Tennisclubs ist, sind ehemalige Tennisspieler. Auf diese Weise soll der Kontakt zum Club aufrecht erhalten bleiben.

Wenn das Wetter passt, trifft sich die Gruppe pünktlich montags um 17 Uhr an der Bocciabahn auf der Tennisanlage. Es ist eine gemischte Gruppe, Frauen und Männer, die meisten sind im Rentenalter. „In diesem Jahr konnten wir bis jetzt erst drei Mal spielen, weil es geregnet hat oder zu kalt war. Letztes Jahr lag wegen Corona die ganze Sache auf Eis“, erzählt Huschens. Aber üblicherweise bleiben die Kugeln erst im Herbst zu Hause. Dann nehmen die Bocciafreunde deutlich größere Kugeln in die Hand, wenn sie sich auf einer Kegelbahn im Ort treffen.

Die Bocciagruppe Gegründet haben die Freunde die Bocciagruppe im Jahr 2005. Damals hat die Gruppe zusammen mit dem Bauhof der Gemeinde auch gleich den Bau der Sandbahn mit einer Breite von 2,60 Meter und einer Länge von 10,60 Meter, in Angriff genommen. Boccia ähnle dem französischen Boule, erläutert der Spielleiter. In Frankreich spiele man Boule überall, sogar auf Dorfplätzen. Boccia ist dagegen die italienische Variante.

Locker aus der Hüfte wirft Käthe Huschens die Kugel durch die Luft. Die Augen ihrer Mitspieler verfolgen die Flugbahn. Es fällt den Mitspielern leicht, gute Würfe anzuerkennen oder die Kontrahenten auch anzufeuern. Und immer wieder erinnert Spielleiter Bernd Huschens seine Mitstreiter daran, die Kugel doch bitte aus den dafür weiß markierten Feldern heraus abzuwerfen.

Beim Spiel auf der Sandbahn kommt es darauf an, die eigene Kugel so nah wie möglich an der kleinen Zielkugel (Schweinchen) zu platzieren. Manch ein Sportler fleht seine Kugel geradezu an, möglichst dicht ans Schweinchen heranzurollen. Nur die drei besten Würfe werden mit bis zu drei Punkten bewertet. Das Spiel ist erst vorbei, wenn die letzte Kugel still liegt und ein Spieler 13 Punkte erreicht hat. Bis zu zehn Meter, so lang ist die Bahn, können die hölzernen Bälle geschleudert werden.

Viele Regeln kennt das Spiel, die Höchenschwander Gruppe hat aber auch eigene aufgestellt. Gerne würden sie zum Schnuppern mal nach Dogern oder zu anderen Boccia- oder Boulegruppen entlang des Hochrheins fahren, sagt Huschens. Meisterschaften stehen jedoch nicht auf dem Programm, den die Gruppenmitglieder spielen aus Freude an der Sache und am Zusammensein.

„Wir sind ungefähr 14 Mitglieder, so viele spielen aber nicht jedes Mal, gelegentlich sind es aber auch mehr“, sagt Huschens. Jeder könne dazustoßen – auch Feriengäste spielen gerne mit. Nach zwei Stunden Spielzeit ist dann Schluss. Die Kugeln werden weggepackt und die Spieler genießen eine Schorle, Bier und vielleicht auch eine herzhafte Mahlzeit auf der Terrasse des Clubhauses.