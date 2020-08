von Stefan Pichler

Frau Albiez, seit vier Jahrzehnten sind Sie Verwaltungsfachangestellte in der Gemeinde Höchenschwand. Erfüllt Sie der Beruf auch heute noch?

Die Arbeit bei der Gemeinde hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht und das ist auch heute noch so. Besonders der persönliche Kontakt zum Bürger gefällt mir. In den ersten 25 Berufsjahren habe ich in Höchenschwand auf dem Melde- und Passamt gearbeitet, wo es die meisten Bürgerkontakte gab. Das war eigentlich immer sehr befriedigend für mich. Zu meinen Aufgaben gehörte auch der Schreibdienst für die Rathausbediensteten. Damals haben alle Mitarbeiter noch diktiert. Da schon in meinen Anfangsjahren der Posten einer Chefsekretärin frei wurde, habe ich diese Aufgabe mit übernommen.

Zur Person Heidi Albiez wurde in Höchenschwand geboren und besuchte die Grundschule in Amrigschwand. Nach dem Besuch des Hochrhein-Gymnasiums und der Wirtschaftsschule begann sie 1980 eine Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung Höchenschwand. In der vergangenen 40 Jahren arbeitete sie als Chefsekretärin für die Bürgermeister Werner Rautenberg, Stefan Dorfmeister und Sebastian Stiegeler.

Und die hat welche Aufgaben?

Ich war und bin erste Anlaufstelle im Vorzimmer zum Bürgermeister. Zu meinen vielfältigen Aufgaben gehört unter anderem die Terminverwaltung und -koordinierung für den Bürgermeister und die Entgegennahme und Weiterleitung von Telefongesprächen für den Rathauschef. Auch bereite ich beispielsweise anstehende Ehrungen vor.

Woran erinnern Sie sich besonders?

Da sind natürlich zuerst die Bürgermeisterwahlen zu nennen. Es war immer sehr spannend für mich, wer mein nächster Chef sein wird, weil ich ja sehr eng mit dem Bürgermeister zusammenarbeite. Zu nennen ist aber auch der Umbruch in der Bürotechnik durch die EDV. In meinen ersten Berufsjahren habe ich noch auf der elektrischen Schreibmaschine geschrieben. Damals musste ich von Briefen und Schreiben noch viele Durchschläge fertigen. Wenn ich mich vertippt hatte, musste ich neu anfangen. Es gab noch keine E-Mails oder Faxnachrichten und keine Handys. Später erleichterte mir eine Bildschirmschreibmaschine mit Speicher die Schreibarbeit. Ab Mitte der 1990er kamen die ersten Computer.

Wie hat sich die Arbeit damit verändert?

Alles wurde viel schneller und wir mussten bei eingehenden E-Mails zügig reagieren, denn der Verfasser wollte natürlich gleich eine Antwort. Ich sehe heute E-Mails nicht immer als positiv an, beispielsweise bei Beschwerden. Früher musste man dafür ins Rathaus oder hat angerufen, das war doch eine kleine Hemmschwelle. Heute werden E-Mails geschrieben, manchmal im ersten Ärger am Abend von zu Hause aus.

Wie kam es dazu, dass Sie sich für eine Ausbildung bei der Gemeinde entschieden? Welche Erwartungen hatten Sie?

Für mich war eigentlich immer klar, dass ich nach der Schule im Büro arbeiten werde. Deshalb bin ich ja auch in die Wirtschaftsschule gegangen. Mit 17 Jahren hatte ich keine besonderen Erwartungen, eigentlich wusste ich damals auch nicht, was auf mich zu kommt. Damals war es recht schwierig, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Ich habe mich an mehreren Stellen beworben und dann eine Zusage von der Gemeinde Höchenschwand erhalten. Ich wurde zum 1. August 1980 von Bürgermeister Werner Rautenberg eingestellt.