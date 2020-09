von Stefan Pichler

Bürgermeister Sebastian Stiegeler hatte am vergangenen Donnerstag die Vorstände der Höchenschwander Vereine zur Festlegung der Termine für das Kalenderjahr 2021 in den Kursaal eingeladen.

Mit einem Blick auf das Restprogramm des Jahres stellte er fest, dass die Veranstaltungen durch Corona-Pandemie massiv beeinträchtigt worden seien. Es gab Absagen, einige wurden mit einem Fragezeichen versehen oder gleich in das nächste Jahr verlegt.

Höchenschwand „Wir haben die Existenzangst im Dorf gespürt“ Das könnte Sie auch interessieren

Die anwesenden Vorstände gehen aber davon aus, dass die Vereinsfeste- und veranstaltungen im Jahr 2021, wenn auch mit Einschränkungen, wie gewohnt durchgeführt werden können.

Allgemein stufte Bürgermeister Sebastian Stiegeler die zurückliegenden Monate als sehr schwierig für die Vereinsarbeit ein. Spannend bliebe nach den jüngsten Coronafällen im Dorf auch der Rest des Jahres. Für alle Veranstaltungen sei die Erstellung eines Hygienekonzeptes notwendig. Die Vereinsvorstände stünden hier in der Verantwortung, betonte der Bürgermeister.

Für den Kursaal habe die Gemeinde Saalbelegungspläne mit 105 und 205 Plätzen erarbeitet. Diese Obergrenzen würden nach den derzeitigen Vorschriften auch für die anstehenden Veranstaltungen gelten. Dann wurden die Vereinstermine festgelegt. Ein Höhepunkt ist das 150-Jährige der Trachtenkapelle Höchenschwand, das mit einem großen Jubiläumskonzert am 22. Mai 2021 gefeiert werden soll.

Zunftmeister Martin Hagenbucher sah sich noch nicht in der Lage, verbindliche Aussagen über den Verlauf der Fastnacht 2021 zu machen. „Die Hauptversammlung am 11.11. wird wie gewohnt durchgeführt.“ Er gehe auch davon aus, dass es eine Dorffastnacht geben werde, vor Absagen warte er noch ab, was der Verband in den nächsten Wochen dazu sagt.

Höchenschwand Die Gemeinde Höchenschwand gehört künftig dem Gutachterausschuss West an Das könnte Sie auch interessieren

Eine Blitzumfrage des Bürgermeisters ergab, dass sich mindestens zwölf Höchenschwander Vereine am nächsten Strohskulpturenwettbewerb im Herbst 2021 beteiligen werden. „Damit können wir frühzeitig in die Planung einsteigen, denn dieser Wettbewerb ist sehr wichtig für unser Dorf“, sagte der Rathauschef. Sebastian Stiegeler geht auch davon aus, dass die Höchenschwander Schlemmermeile wie gewohnt im August durchgeführt wird.

In der abschließenden Diskussion verwiesen Anni Vogelbacher vom Nachbarschaftsverein und Anita Tröndle vom Seniorenwerk auf die belastenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die älteren Mitbürger. Positiv beurteilte Vogelbacher in diesem Zusammenhang die Wiederaufnahme der Mittagstische. Anita Tröndle bat Sebastian Stiegeler, wenn möglich, den geplanten Seniorennachmittag der Gemeinde am 25. Oktober nicht abzusagen.