von Stefan Pichler

Mit einem Strukturgutachten für die Wasserversorgung der Gemeinde Höchenschwand befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Den Auftrag für das Gutachten hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr an das Büro Fritz erteilt. Der Beauftragte der Firma, Günter Sutter, stellte in der Sitzung die Ergebnisse vor.

Der jährliche Wasserverbrauch der Gemeinde liegt derzeit bei durchschnittlich 226.000 Kubikmeter. Etwa 65 Prozent der Wassermenge werden über ein Netz von Pumpstationen und Hochbehältern vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung geliefert, der Rest wird aus sieben eigenen Quellen bezogen.

Die Zustandsanalyse der Gemeindeanlagen hatte ergeben, dass diese, bis auf einige neuere Pumpwerke, in einem teilweise schlechten Allgemeinzustand sind. Sutter berichtete von Korrosion und Rissen in Bauwerken und Behälterkammern, von einer teilweise veralteten Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik oder Mängel in der Hydraulik – drei Anlagen seien sehr sanierungsbedürftig. Ein weiteres Problem seien die gemeindeeigenen Wasserspeicher. Diese seien mit 650 Kubikmeter Fassungsvermögen zu klein. Es fehlten rund 820 Kubikmeter Speicherkapazität.

Wasserbedarf wird steigen

Der Wasserbedarf werde in den nächsten 30 Jahren um 11.000 Kubikmeter steigen – im Gutachten wird ein angenommener Anstieg der Einwohnerzahl um 34 Prozent auf etwa 3525 genannt. Die Folgen des Klimawandels wurden mit zehn Prozent eingerechnet. Günter Sutter zeigte verschiedene Ausbauvarianten auf. Die dafür notwendigen Investitionen bezifferte er fünf bis achteinhalb Millionen Euro.

Bürgermeister Stiegeler verwies in seinem Fazit darauf, dass sich der Gemeinderat in der Sitzung für keine der aufgezeigten Ausbauvarianten entscheiden müsse. Die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung zeige aber, dass das Thema Wasserversorgung zukünftig sehr wichtig sein werde. „Wir müssen unsere Wasserversorgung nicht nur erhalten, sondern ausbauen“, sagte Stiegeler. Das Gremium müsse in den nächsten Jahren entscheiden, ob der Anteil des Eigenwassers ausgebaut werden soll, was mit hohen Investitionen verbunden sein würde oder ob die Gemeinde einen höheren Anteil des Verbandswassers nutzen will.

Mängel sind technischer Art

Die festgestellten Mängel seien technischer Art, die keine Auswirkungen auf die Qualität des Wassers habe, betonte der Bürgermeister. Das Strukturgutachten sei eine technisch-analytische Arbeit, die nicht die Arbeit der Wassermeister bewerte. Die Kosten für das Gutachten wurden bezuschusst, sagte Stiegeler. Mit dem Gutachten sei der Grundstein für weitere Förderungen gelegt worden. Dafür sei aber die Neustrukturierung der Wasserversorgung die Voraussetzung.