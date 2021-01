von Stefan Pichler

Das Kreisimpfzentrum hat der Landkreis Waldshut in der Stadthalle Tiengen am 19. Januar in Betrieb genommen (wir berichteten), erste Impfungen waren ab dem 22. Januar möglich. Derzeit ist es jedoch noch sehr schwer, einen Termin zu bekommen, ist die Erfahrung in der Region, wissen die Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe Höchenschwand. Sie wollen die Senioren unterstützen.

Da durch Lieferengpässe die Zahl der vorhandenen Impfdosen landesweit noch nicht dem tatsächlichen Bedarf entspreche, könne bis auf weiteres im Impfzentrum in Tiengen nur mittwochs und freitags geimpft werden, hieß es. Die Auswirkungen merken auch Senioren aus Höchenschwand, denn die wenigen Impftermine werden bundesweit vergeben.

Nach einem Termin fragen kann man nur nach einer Voranmeldung, entweder telefonisch (116 117) oder über das Internet (impfterminservice.de). Obwohl auch die Onlinebuchung schwierig ist, empfiehlt das Kreisimpfzentrum trotzdem diesen Weg – die wenigen Impftermine für Februar werden schnell vergeben sein, befürchtet man in der Gemeinde Höchenschwand.

Oft kein Smartphone oder Computer

Ein großes Problem für die Senioren bestehe darin, dass sie oftmals weder über ein Smartphone noch einen Computer verfügen. Bei der Terminbuchung sind sie deshalb auf Unterstützung angewiesen, die von der Nachbarschaftshilfe Höchenschwand angeboten wird.

„Über 80 Jahre alte Bewohner, die keine helfenden Angehörigen haben und Hilfe bei der telefonischen oder digitalen Anmeldung benötigen, können sich an uns wenden“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Anni Vogelbacher. Als Ansprechpartner stehen Angela Mauer (Telefon 0152/51 88 65 07) und Anni Vogelbacher (Telefon 07672/480 93 96) zur Verfügung.

Verwaltung unterstützt Fahrdienst

Auch bei notwendigen Fahrten zum Kreisimpfzentrum unterstützt der Nachbarschaftshilfeverein. Vogelbacher verweist aber darauf, dass die Bildung von Fahrgemeinschaften nur schwer möglich sei, denn bei Onlinebuchungen könnten nur maximal zwei Personen eingebucht werden.

Auch die Gemeindeverwaltung will beim Fahrdienst unterstützen. In der letzten Gemeinderatssitzung gab Stiegeler bekannt, dass die Gemeinde hierfür einen Vertrag mit einem Taxiunternehmen abgeschlossen habe.

Die Impfungen würden jedoch mehrere Monate in Anspruch nehmen und erforderten von allen große Geduld, viel Verständnis und Rücksichtnahme, sagte Höchenschwands Bürgermeister Sebastian Stiegeler auf Nachfrage.