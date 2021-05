von Stefan Pichler

Große Bilderrahmen stehen seit einiger Zeit in Höchenschwand. Mitarbeiter des Gemeindebauhofes haben die vier Holzrahmen an markanten Aussichtspunkten in Höchenschwand aufgestellt, die auch integrierte Sitzbänke bieten. Sie sollen dazu einladen, „die wunderbare Aussicht ins Rheintal und bei besonderen Wetterlagen auch auf die Alpenkette, das Albtal und die sich anschließenden Schwarzwaldhöhen, zu genießen und im Bild festzuhalten“ heißt es von Seiten der Gemeinde.

Diese XXL-Fotorahmen stehen in der Gemeinde Höchenschwand am neuen Friedhof und an der Marienkapelle, am „Sandloch“ zwischen den Ortsteilen Heppenschwand und Frohnschwand sowie an der Johanneskapelle im Ortsteil Tiefenhäusern. Die Idee für diese riesigen Holzbilderrahmen sei bei einer der regelmäßig stattfindenden Sitzungen der sogenannten Taskforce mit Tourismuschefin Anna Grether entstanden.

Gemeinde lädt zum Fotowettbewerb

Dem Gremium gehören neben dem Vorstandsteam des Kurvereins auch die Betreiber der zehn wichtigsten Übernachtungsbetriebe im „Dorf am Himmel“ an. „Bei diesen Besprechungen wird überlegt, wie der Ferienort weiterentwickelt werden könnte“, sagt die Tourismusleiterin der Gemeinde. Nachdem nun seit einigen Tagen alle vier Bilderrahmen stehen, will sie die Gemeindeverwaltung auch bekannt machen, weshalb sie zu einem Fotowettbewerb einlädt – die besten Fotos sollen ausgezeichnet werden, sagt Bürgermeister Sebastian Stiegeler. Bis Montag, 7. Juni, können die Hobbyfotografen ihre Bilder bei der Gemeinde einreichen, die dann auch in den sozialen Medien öffentlich präsentiert werden sollen, erläutert der Rathauschef.