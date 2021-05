von Stefan Pichler

Die Seniorenresidenz in Höchenschwand wurde im März 2020 von der Argentum Gruppe aus Hanau übernommen. Diese Firma unterhält bundesweit Einrichtungen für die Pflege und Betreuung von Senioren, so unter anderem das Luisenheim in St. Blasien. Die Seniorenresidenz Höchenschwand war davor von zwei Privatinvestoren betrieben worden. Am 1. April 2021 übernahm Uwe Fritz (56) die Leitung der Einrichtung.

Der neue Leiter kann auf 24 Jahre Berufserfahrung in der Altenpflege zurückblicken. Zuletzt sei er in der Sozialstation Vinzenz von Paul in Sigmaringen tätig gewesen, erzählte Fritz. Die Situation der Bewohner der Seniorenresidenz beurteilte Fritz sehr positiv. Hier würden neben der Vollstationären- und der Kurzzeitpflege, auch die Tagespflege angeboten. Die Höchenschwander Pflegeeinrichtung habe davon profitiert, dass das Gebäude früher zur Rehaklinik Alpenpanorama gehört habe. „Diese positiven Altlasten zeigen sich in den wunderbar großen Räumlichkeiten“, begeistert sich Fritz. Die Bewohner seien sehr komfortabel in Einzelzimmern mit Balkonen untergebracht. Aktuell habe die Einrichtung 94 Pflegeplätze, wovon aber nur noch gut ein halbes Dutzend Plätze frei seien.

Das frühere Personal sei komplett mit den Altverträgen übernommen worden. Aktuell kümmern sich 50 Pflegekräfte um die Bewohner. „Die tägliche Verfügbarkeit reduziere sich natürlich durch Teilzeitverträge oder Schichtregelungen“, sagte Fritz. Zukünftig soll der Mitarbeiterbestand aufgestockt werden, um weitere Pflegeplätze anbieten zu können. Hier sprach Fritz den Standortnachteil zur Schweiz an.

„Die Argentum Gruppe bringt ein großes Wissen in die Einrichtungen in Höchenschwand und St. Blasien ein“, sagt Fritz. Dies drücke sich in mehr Qualität und Liquidität sowie soziale Verbesserungen für die Mitarbeiter aus. Fritz ist überzeugt, dass in der heutigen Zeit Pflegeeinrichtungen wie in Höchenschwand und St. Blasien nicht mehr wirtschaftlich durch private Investoren geführt werden könnten. „Die rechtlichen Vorgaben brauchen eine starke Gruppe im Hintergrund“, ist sich Fritz sicher.

Lobend sprach sich der Heimleiter über das Engagement und die Unterstützung durch Mitglieder einiger Höchenschwander Vereine aus. Es gäbe regelmäßige Besuche. Die frühere Ergebnisqualität habe sich zur Erlebnisqualität gewandelt, sagte Fritz. Für die Bewohner sei es wichtig, dass sie sich in der Einrichtung heimelig fühlen würden. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Angebote der Seniorenresidenz zu einem festen Bestandteil im „Dorf am Himmel“ werden.

Die Leiterin des Luisenheims in St. Blasien (92 Pflegeplätze und 23 Appartements für betreutes Wohnen), Katharina Schupmann-Tröndle (36), die als Regionalleiterin auch die Seniorenresidenz Höchenschwand und das Lebenszentrum in Ottobeuren betreut, sprach unter anderem auch die aktuelle Situation der Mitarbeiter und Heimbewohner in der Corona-Pandemie an.

Zeit der Einschränkungen

Hinter den Bewohnern liege eine schwere Zeit der Einschränkungen. Alle Gruppenaktivitäten wie beispielsweise das gemeinsame Essen, Kinoabende, Literaturstunden, Bibelrunden oder ähnliches, hätten nicht mehr angeboten werden können. Gegessen wurde allein auf dem Zimmer.

Zum Schutz vor Corona-Infektionen gebe es strenge Hygieneauflagen. So müssen sich die Mitarbeiter und Bewohner drei Mal pro Woche testen lassen. Ausnahmen gebe es nur für geimpfte Personen, hier genüge ein Test in der Woche.

„Wir bieten diese Tests kostenfrei an. Unser geschultes Personal führt sie montags bis freitags am Nachmittag durch“, sagte die Heimleiterin. Starke Einschränkungen habe es auch bei Besuchen gegeben. Im Interesse der Heimbewohner habe sie allerdings ihren Ermessensspielraum, etwa bei Geburtstagen oder bei Geburten, bis an das Machbare ausgeschöpft. Sie sei froh, dass sich nun durch die verbesserten Inzidenzzahlen Lockerungen abzeichnen würden.