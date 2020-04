von Stefan Pichler

Wer zurzeit auf dem „Wolfssteig„ beim Wanderparkplatz „Kreuzstein„, spazieren geht, stößt nach nur wenigen Metern auf drei Baumstümpfe, in die ein Herz, ein lustig dreinschauender Hase und ein in seinen Bau schlüpfender Bär gesägt wurden. Geschaffen wurden die kleinen Kunstwerke von dem früheren Forstwirt Waldemar Hug aus Attlisberg. „Ich bin kein Künstler, höchstens ein Unbekannter“, sagt Hug und lacht, bevor er von seinem Hobby erzählt.

Die kreative Ader

Vor einigen Jahren habe er noch als Forstarbeiter in den Wäldern gearbeitet und in dieser Zeit seiner Kreativität freien Lauf gelassen und ab und zu mit der Motorsäge aus Baumstümpfen Stühle gesägt. „Einige dieser Sitzgelegenheiten sind erhalten geblieben und stehen noch heute in den Wäldern der Gemeinde Höchenschwand„, sagt Hug. In diesem Zusammenhang verweist er auf einen kleinen Stuhl an der Landstraße vom „Kreuzstein„ nach Amrigschwand.

Herzlich: Die Skulptur mit einem Herzen, WH und der Jahreszahl 2020. | Bild: Stefan Pichler

Die drei Skulpturen beim „Kreuzstein„ hat Hug erst kürzlich geschaffen, um die Spaziergänger in diesen „schweren Corona-Zeiten“ etwas aufzuheitern. Nachdem er die Erlaubnis von Förster Robert Becker erhalten hatte, ging er mit seiner Motorsäge ans Werk. Obwohl sich Hug nicht als Künstler sieht, zeigen die drei Skulpturen seine künstlerische Begabung. Mit der grob schneidenden Kettensäge modellierte er mit ruhiger Hand seine Holzfiguren. „Die erste Skulptur, ein Herz, war für mich ein Versuch“, erzählt Hug.

Heimelig: Einen in seinen Bau kriechenden Bären zeigt die dritte Skulptur von Waldemar Hug. | Bild: Stefan Pichler

Nachdem er mit dem Ergebnis zufrieden war, wagte er sich mit seiner Kettensäge an schwierigere Arbeiten. So zauberte er mit filigraner Technik einen freundlich dreinschauenden Osterhasen, der mit seinem Hängeohr viele Spaziergänger amüsiert. Mit dem Schriftzug „Ich bleib daheim“, den Hug an der Unterseite seiner dritten Skulptur, dem Bären, angebracht hat, will er humorvoll an die aktuellen Beschränkungen der Corona-Pandemie erinnern.

Gemütlich: Der Stuhl an der Landstraße vom „Kreuzstein“ nach Amrigschwand. | Bild: Stefan Pichler

Jeweils eine Stunde bearbeitete er die ein Meter hohen und bis zu 50 Zentimeter starken Baumstümpfe, bis er mit den Ergebnissen zufrieden war, sagt Hug. Modelliert habe er nur mit der Motorsäge und nicht, wie viele andere Holzkünstler, für die Feinarbeit den Stechbeitel verwendet, erklärt Hug. Die Resonanz auf die gezeigten Skulpturen seien durchaus positiv. Viele Bekannte hätten ihn in den vergangenen Tagen zu Hause angerufen und seine Arbeiten gelobt.