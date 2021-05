von Cornelia Liebwein

Seit mehr als zwei Jahren gibt es für die Fans und Vereinsmitglieder des SV Höchenschwand in einem Online-Fanshop vereinsbezogene Bekleidung von Kopf bis Fuß, aber auch Accessoires zu kaufen. Dort können sich Damen, Herren, Kinder und Teenies, die dem Höchenschwander Verein auch optisch nahe sein wollen, mit Outfits in Vereinsfarben oder mit Vereinsemblemen eindecken, sagt der Organisationsleiter des Sportvereins, Felix Baumgartner.

Von den großen Fußballclubs im Profibereich kenne man das bereits, dass sie Fanshops haben, aber im Amateurfußball sei das schon etwas Besonderes, fährt Baumgartner fort. Zusätzlich könne man durch einen weiteren Link auf der Plattform den Fanshop der Spielgemeinschaft Höchenschwand-Häusern besuchen. Das Know-how hinter dem Onlineshop würde vom Oldenburger Start-up Fan 12 stammen, das diesen Shop professionell erstellt hat. Die Gründer sind damals mit ihrer Idee an den Verein herangetreten und nach der Zustimmung auch in der Hauptversammlung im März 2019 existiert der Shop, erklärt Baumgartner.

Stilechte Outfit

Nach dem vorzeitigen Ende der Saison soll die neue Fußballsaison im Spätsommer wieder losgehen. Für die Fans ist der Anpfiff, das Signal ihre Höchenschwander Mannschaft vom Spielfeldrand aus anzufeuern. Möglich ist das seit zwei Jahren auch in einem stilechten Outfit aus dem SV-Fanshop. Die hochwertige Kleidung mit SV-Aufdruck ist aber nicht nur etwas während der Zeit eines Fußballspiels, sondern macht auch sonst richtig was her, finden Fans.

Der Verein habe zuvor schon ein kleineres Angebot an Fanartikel gehabt, beispielsweise Regenschirme oder Schals. Die stammten jedoch von einem anderen Anbieter und mit einem anderen Vertriebskonzept, betont der engagierte Organisationsleiter. „Das jetzige Konzept, das über einen Onlineshop funktioniert, ist aber wirklich was Tolles“, sagt er. Der Onlineshop ist für den Verein weder mit einem zeitlichen noch mit einem finanziellen Aufwand verbunden, auch geht dieser keinerlei Verpflichtung ein. Für den Verein sei es aber ein Mehrwert, so etwas anbieten zu können, und würde zu dessen Attraktivität beitragen, so Baumgartner.

Mit dem Einkauf der Fanutensilien genießen die Anhänger, das besondere Gefühl ein Teil der SV-Familie zu sein. Beim Tragen der Kleidung zeigen sie nicht nur ihre Verbundenheit zum Fußballverein, sondern tragen ihre SV Lieblingsstücke über die Ortsgrenze und machen auf den Verein und den Ort aufmerksam. „Von B wie Babylätzchen, Handtücher, Kapuzenpulli, Kapuzenjacken, Mützen, Sporttaschen bis T wie T-Shirt werden keine Wünsche offengelassen. Alles ist in den Vereinsfarben rot-weiß aber auch anderen Farben zu haben“, meint Felix Baumgartner.

Welche Artikel präsentiert werden, entscheidet das Unternehmen. „Anfangs haben wir gesagt, von welcher Art eines Produkts wir eine größere Auswahl oder kleinere wollen. Die Start uper haben aber quasi ein Grundpaket, in welchem gewisse Artikel dann und wann immer mal ausgetauscht oder durch was Neues ersetzt werden, dass es wieder abwechslungsreicher wird“, erzählt der 35-Jährige weiter.

Für jemanden, der Interesse an einem Fanartikel hat, sei das Prozedere ganz unkompliziert. Man geht auf die Homepage des Vereins, erklärt er, hat dort eine Verlinkung zum Fanshop, auch eine Verlinkung zum gemeinsamen Fanshop der SG Höchenschwand-Häusern gebe es auf dieser Plattform, sucht sich die gewünschten Artikel raus, legt sich ein Kundenkonto an und bestellt sie. Alles Weitere übernimmt die Firma, die Stickerei beispielsweise und auch den Versand. Um sich ein Bild von der Ware machen zu können, habe er vereinzelte Stücke, eine Mütze etwa, einen Pulli oder ein Babylätzchen in seinem Fundus. „Wenn das jemand mal sehen möchte, kann ich das zeigen, aber schlussendlich kann man die Sachen immer wieder an den Fans sehen, die sich damit auf dem Gelände rund um den Sportplatz sehen lassen“.