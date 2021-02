von Stefan Pichler

Dieter Spieß hat 38 Jahre das Forstrevier am Höchenschwanderberg geleitet. Am Sonntag, 7. Februar, feiert der ehemalige Förster seinen 80. Geburtstag. Es gratulieren die Lebensgefährtin Elfriede Schweinlin, die Töchter Alexandra (47) und Katja (45) sowie drei Enkel und zwei Urenkel.

Nach seiner Ausbildung an der Forstschule in Rottenburg am Neckar und einer sich anschließenden zweijährigen Tätigkeit als Lehrer an der Waldarbeiterschule „Höllhof“ bei Gengenbach in der Ortenau hatte Dieter Spieß 1968 mit 27 Jahren das Forstrevier in Höchenschwand übernommen. Damals habe es öfter einen Wechsel in der Revierleitung gegeben. „Der bliebt nit lang do“ hätten deshalb auch seine Holzhauer bei einer Vesperpause gesagt. Daraus seien aber dann 38 Jahre geworden, sagt Dieter Spieß und lacht.

Viele Sturmschäden

Als er in Höchenschwand anfing, habe es durch zwei verheerende Stürme, die beide fast das Ausmaß des Orkans „Lothar“ hatten, eine riesige Menge an Sturmholz gegeben. Große Flächen im Südschwarzwald, besonders im Raum Ühlingen, lagen am Boden. In seinem Revier waren auf den Hauptflächen fünf Waldarbeiterrotten im Einsatz, um das Sturmholz aufzuarbeiten. Er habe fasst nicht anderes gemacht, als dieses Holz aufzunehmen, unterstützt von 18 Waldarbeitern des Revieres.

Das Aufforsten

Nach der Aufarbeitung dieses Schadholzes sei es seine Aufgabe gewesen, diese Flächen wieder aufzuforsten. Mehrere Lastwagenladungen an Pflanzen wurden dafür benötigt. Ein gravierender Unterschied zu heute sei es gewesen, dass der Wildbestand viel, viel höher war. Entsprechend schwierig sei es gewesen, die jungen Pflanzen durch die Verbisszone zu bekommen. Als Förster habe er deshalb viel Zeit für die Jagd verwendet, um den Wildbestand zu reduzieren.

Fichten schon lange auf dem Rückzug

Die Grundprinzipien der Waldwirtschaft hätten sich in den 38 Jahren nicht gravierend verändert, sagt Spieß. Schon damals habe man sehr stark auf den Mischwald gesetzt, da die Fichtenbestände durch das vermehrte Auftreten des Borkenkäfers und die Trockenheit sehr anfällig gewesen seien. Das Höchenschwander Revier sei zwar nicht so stark betroffen gewesen als der Bannwald, der in den 70er Jahren gegründet worden sei. Der Vorteil in Höchenschwand war auch, dass durch die große Anzahl der Waldarbeiter auf Borkenkäfernester sofort reagiert werden konnte. Im Laufe der 30 Jahre, die er den Bannwald miterlebt habe, habe die Fichte dort mehr und mehr abgenommen.

Gutes Miteinander

Gerne erinnert sich Dieter Spieß an den großen Stamm seiner Waldarbeiter, zu denen er die ganze Zeit ein gutes, zwischenmenschliches Verhältnis gepflegt habe. Es habe ihn auch gefreut, dass ihm in den 70er Jahren die Aufgabe als Lehrförster übertragen worden sei. Erst als 60-Jähriger habe er diese Aufgabe zurückgegeben. In all den Jahren habe er den 40 jungen Männern und auch einigen Frauen das praktische Rüstzeug für die Forstwirtschaft beigebracht. Sein Ziel sei es gewesen, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Praktikanten danach ein Forstrevier hätten leiten können.

Die Jagd

Wichtig für ihn war auch die Jagd, nicht nur aus waldbaulichen Gründen. Besonders ab den 90er Jahren sei es notwendig geworden, die auftretenden Wildschweine zu bejagen. „Das war eine spannende, aber auch mühsame Jagd, bei der ich viele Nächte im Wald verbracht habe“, erinnert sich Spieß.

Der Ruhestand

Auch im Ruhestand sei er noch etwa zehn Jahre der Schwarzwild-Jagd nachgegangen. „Ein einschneidendes Erlebnis sei das Erlegen einer 50 Kilogramm schweren Wildsau im „Dumrig“ gewesen. Das anschließende Zerlegen und Versorgen des Wildes habe er als sehr mühsam in Erinnerung, danach habe er das Jagen aufgegeben. Heute sei er, bedingt durch einige Ersatzteile in Hüfte und Knie, gesundheitlich etwas eingeschränkt. Er genieße deshalb den Wald und die Natur nur noch als Radfahrer oder Fußgänger, erzählt der ehemalige Förster humorvoll.